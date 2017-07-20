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عميد أسرة النايف في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، مساء أمس، عميد أسرة (النايف) عبدالله بن نايف الحقباني، عن عمر يناهز ١٠٥ أعوام.

وسوف يصلَّى عليه في مسجد الراجحي بأبها، اليوم السبت بعد صلاة الظهر، ويقام العزاء في منزل أخيه الشيخ حمود النايف بقرية "آل مجمل".

والمغفور له هو عم مدير إدارة الأسلحة بإمارة عسير ظافر النايف، ووكيل محافظة البرك عبدالله النايف، وكذلك العميد ركن طيار محمد النايف.

"سبق" تتقدّم بأحرّ التعازي لأسرة النايف، داعية الله أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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عميد أسرة النايف في ذمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله، مساء أمس، عميد أسرة (النايف) عبدالله بن نايف الحقباني، عن عمر يناهز ١٠٥ أعوام.

وسوف يصلَّى عليه في مسجد الراجحي بأبها، اليوم السبت بعد صلاة الظهر، ويقام العزاء في منزل أخيه الشيخ حمود النايف بقرية "آل مجمل".

والمغفور له هو عم مدير إدارة الأسلحة بإمارة عسير ظافر النايف، ووكيل محافظة البرك عبدالله النايف، وكذلك العميد ركن طيار محمد النايف.

"سبق" تتقدّم بأحرّ التعازي لأسرة النايف، داعية الله أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
12:05 PM

عميد أسرة النايف في ذمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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انتقل إلى رحمة الله، مساء أمس، عميد أسرة (النايف) عبدالله بن نايف الحقباني، عن عمر يناهز ١٠٥ أعوام.

وسوف يصلَّى عليه في مسجد الراجحي بأبها، اليوم السبت بعد صلاة الظهر، ويقام العزاء في منزل أخيه الشيخ حمود النايف بقرية "آل مجمل".

والمغفور له هو عم مدير إدارة الأسلحة بإمارة عسير ظافر النايف، ووكيل محافظة البرك عبدالله النايف، وكذلك العميد ركن طيار محمد النايف.

"سبق" تتقدّم بأحرّ التعازي لأسرة النايف، داعية الله أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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