النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هدف" يدعم 206 حاضنات أطفال في القطاع الخاص

إسهاماً في استقرار الموظفات السعوديات وتميزهن بالعمل

باتت المرأة السعودية العاملة، اليوم، مطمئنة على أطفالها في أثناء أدائها مهامها وواجباتها الوظيفية في سوق العمل، في ظل توافر مراكز وحضانات في أرجاء المملكة معتمدة ومدعومة مادياً من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف "، إذ يمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص الاستفادة من هذه المبادرة والتسجيل فيها.

ووفقاً لسيدات يعملن في قطاعات اقتصادية عدة، فإن أحد معوقات العمل والتميز غياب مقار لاحتضان أطفالهن في بيئات مميزة، إلا أن ذلك التحدي أصبح ملفاً مغلقاً بوجود أكثر من 206 مراكز لحضانات الأطفال وضيافتهم شملها برنامج دعم ضيافة الأطفال (قرة) في مختلف المناطق، في حين أن بعض المنشآت الاقتصادية وفرت مراكز لحضانة أطفال الموظفات.

وأتاح الصندوق للسعوديات الراغبات في إلحاق أبنائهن بمراكز الحضانة عبر الرابط إلالكتروني https://qurrah.sa، للاطلاع على تفاصيل البرنامج والتسجيل فيه والاستفادة من الدعم المالي الذي يقدمه البرنامج.

ويسهم الصندوق بتغطية جزءٍ من تكلفة ضيافات الأطفال على النحو التالي: السنة الأولى: يسهم الصندوق بتغطية 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثانية: يسهم الصندوق بتغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثالثة: يسهم الصندوق بتغطية 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الرابعة: يسهم الصندوق بتغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

ويعد برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة "قرة" مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم الكوادر النسائية الوطنية في سوق العمل والاستقرار فيه، عبر تسجيل أطفالهن في خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.

ويهدف برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة "قرة" إلى زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والإسهام في استقرارهن وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال.

صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) قرة القطاع الخاص

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هدف" يدعم 206 حاضنات أطفال في القطاع الخاص
سبق

باتت المرأة السعودية العاملة، اليوم، مطمئنة على أطفالها في أثناء أدائها مهامها وواجباتها الوظيفية في سوق العمل، في ظل توافر مراكز وحضانات في أرجاء المملكة معتمدة ومدعومة مادياً من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف "، إذ يمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص الاستفادة من هذه المبادرة والتسجيل فيها.

ووفقاً لسيدات يعملن في قطاعات اقتصادية عدة، فإن أحد معوقات العمل والتميز غياب مقار لاحتضان أطفالهن في بيئات مميزة، إلا أن ذلك التحدي أصبح ملفاً مغلقاً بوجود أكثر من 206 مراكز لحضانات الأطفال وضيافتهم شملها برنامج دعم ضيافة الأطفال (قرة) في مختلف المناطق، في حين أن بعض المنشآت الاقتصادية وفرت مراكز لحضانة أطفال الموظفات.

وأتاح الصندوق للسعوديات الراغبات في إلحاق أبنائهن بمراكز الحضانة عبر الرابط إلالكتروني https://qurrah.sa، للاطلاع على تفاصيل البرنامج والتسجيل فيه والاستفادة من الدعم المالي الذي يقدمه البرنامج.

ويسهم الصندوق بتغطية جزءٍ من تكلفة ضيافات الأطفال على النحو التالي: السنة الأولى: يسهم الصندوق بتغطية 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثانية: يسهم الصندوق بتغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثالثة: يسهم الصندوق بتغطية 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الرابعة: يسهم الصندوق بتغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

ويعد برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة "قرة" مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم الكوادر النسائية الوطنية في سوق العمل والاستقرار فيه، عبر تسجيل أطفالهن في خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.

ويهدف برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة "قرة" إلى زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والإسهام في استقرارهن وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
10:31 AM

"هدف" يدعم 206 حاضنات أطفال في القطاع الخاص

إسهاماً في استقرار الموظفات السعوديات وتميزهن بالعمل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,012

باتت المرأة السعودية العاملة، اليوم، مطمئنة على أطفالها في أثناء أدائها مهامها وواجباتها الوظيفية في سوق العمل، في ظل توافر مراكز وحضانات في أرجاء المملكة معتمدة ومدعومة مادياً من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف "، إذ يمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص الاستفادة من هذه المبادرة والتسجيل فيها.

ووفقاً لسيدات يعملن في قطاعات اقتصادية عدة، فإن أحد معوقات العمل والتميز غياب مقار لاحتضان أطفالهن في بيئات مميزة، إلا أن ذلك التحدي أصبح ملفاً مغلقاً بوجود أكثر من 206 مراكز لحضانات الأطفال وضيافتهم شملها برنامج دعم ضيافة الأطفال (قرة) في مختلف المناطق، في حين أن بعض المنشآت الاقتصادية وفرت مراكز لحضانة أطفال الموظفات.

وأتاح الصندوق للسعوديات الراغبات في إلحاق أبنائهن بمراكز الحضانة عبر الرابط إلالكتروني https://qurrah.sa، للاطلاع على تفاصيل البرنامج والتسجيل فيه والاستفادة من الدعم المالي الذي يقدمه البرنامج.

ويسهم الصندوق بتغطية جزءٍ من تكلفة ضيافات الأطفال على النحو التالي: السنة الأولى: يسهم الصندوق بتغطية 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثانية: يسهم الصندوق بتغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثالثة: يسهم الصندوق بتغطية 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الرابعة: يسهم الصندوق بتغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

ويعد برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة "قرة" مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم الكوادر النسائية الوطنية في سوق العمل والاستقرار فيه، عبر تسجيل أطفالهن في خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.

ويهدف برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة "قرة" إلى زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والإسهام في استقرارهن وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,088
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,638
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,999
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,363

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة