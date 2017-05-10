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قال: نعيش في أزمة.. الرئيس السنغالي يدعو إلى التعبئة في مواجهة كورونا

دعا الرئيس السنغالي ماكي صال إلى التعبئة والتضامن في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي يواصل انتشاره في البلاد وفي مختلف دول العالم.
وأوضح ماكي صال في كلمة له، أن البلاد تعيش منذ أكثر من شهرين أزمة مرتبطة بجائحة كوفيد 19.
وسجلت السنغال أمس السبت 83 حالة إصابة جديدة بكورونا، رفعت إجمالي المصابين إلى 1634 حالة مؤكدة، بينها 643 حالة شفاء.
كما توفي مصابان جديدان، مما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 17 حالة وفاة .

فيروس كورونا الجديد

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قال: نعيش في أزمة.. الرئيس السنغالي يدعو إلى التعبئة في مواجهة كورونا
سبق

دعا الرئيس السنغالي ماكي صال إلى التعبئة والتضامن في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي يواصل انتشاره في البلاد وفي مختلف دول العالم.
وأوضح ماكي صال في كلمة له، أن البلاد تعيش منذ أكثر من شهرين أزمة مرتبطة بجائحة كوفيد 19.
وسجلت السنغال أمس السبت 83 حالة إصابة جديدة بكورونا، رفعت إجمالي المصابين إلى 1634 حالة مؤكدة، بينها 643 حالة شفاء.
كما توفي مصابان جديدان، مما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 17 حالة وفاة .

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
02:51 PM

قال: نعيش في أزمة.. الرئيس السنغالي يدعو إلى التعبئة في مواجهة كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعا الرئيس السنغالي ماكي صال إلى التعبئة والتضامن في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي يواصل انتشاره في البلاد وفي مختلف دول العالم.
وأوضح ماكي صال في كلمة له، أن البلاد تعيش منذ أكثر من شهرين أزمة مرتبطة بجائحة كوفيد 19.
وسجلت السنغال أمس السبت 83 حالة إصابة جديدة بكورونا، رفعت إجمالي المصابين إلى 1634 حالة مؤكدة، بينها 643 حالة شفاء.
كما توفي مصابان جديدان، مما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 17 حالة وفاة .

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