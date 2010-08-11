وتسعى وزارة الصحة إلى تقديم الخدمات الطبية الطارئة من خلال نقل الحالات المريضة بشكل سريع إلى جميع المستشفيات ذات التخصصات المطلوبة، خاصة حالات السكتات الدماغية والجلطات القلبية والحالات الإصابية وحالات العناية المركزة الخطرة التي تحتاج إلى التدخل الطبي السريع.

وفي المدينة الطبية بدأت إجراءات علاج الحاجة، وإجراء التدخل الطبي اللازم لإنقاذ حياتها.

وتمت عملية نقل الحالة عبر الإسعاف الجوي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع الإخلاء الطبي في القيادة العامة لطيران الأمن؛ إذ تعرضت الحاجة لأزمة قلبية في يوم عرفة؛ وأُدخلت مستشفى شرق عرفة، وبعد تشخيص حالتها تم التنسيق الفوري لنقلها بالإخلاء الطبي.

استقبلت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة حالة حاجة هندية؛ تعرضت لأزمة قلبية خلال أدائها نسك الحج، وذلك من خلال المهبط الجوي المجهز لدى المدينة الطبية.

الإخلاء الطبي ينقل حاجة هندية تعرضت لأزمة قلبية في مشعر عرفة عبدالله البرقاوي سبق 2019-08-11 استقبلت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة حالة حاجة هندية؛ تعرضت لأزمة قلبية خلال أدائها نسك الحج، وذلك من خلال المهبط الجوي المجهز لدى المدينة الطبية. وتمت عملية نقل الحالة عبر الإسعاف الجوي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع الإخلاء الطبي في القيادة العامة لطيران الأمن؛ إذ تعرضت الحاجة لأزمة قلبية في يوم عرفة؛ وأُدخلت مستشفى شرق عرفة، وبعد تشخيص حالتها تم التنسيق الفوري لنقلها بالإخلاء الطبي. وفي المدينة الطبية بدأت إجراءات علاج الحاجة، وإجراء التدخل الطبي اللازم لإنقاذ حياتها. وتسعى وزارة الصحة إلى تقديم الخدمات الطبية الطارئة من خلال نقل الحالات المريضة بشكل سريع إلى جميع المستشفيات ذات التخصصات المطلوبة، خاصة حالات السكتات الدماغية والجلطات القلبية والحالات الإصابية وحالات العناية المركزة الخطرة التي تحتاج إلى التدخل الطبي السريع.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440 12:40 AM

الإخلاء الطبي ينقل حاجة هندية تعرضت لأزمة قلبية في مشعر عرفة نُقلت من مستشفى به إلى مدينة الملك عبدالله الطبية





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استقبلت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة حالة حاجة هندية؛ تعرضت لأزمة قلبية خلال أدائها نسك الحج، وذلك من خلال المهبط الجوي المجهز لدى المدينة الطبية.

وتمت عملية نقل الحالة عبر الإسعاف الجوي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع الإخلاء الطبي في القيادة العامة لطيران الأمن؛ إذ تعرضت الحاجة لأزمة قلبية في يوم عرفة؛ وأُدخلت مستشفى شرق عرفة، وبعد تشخيص حالتها تم التنسيق الفوري لنقلها بالإخلاء الطبي.

وفي المدينة الطبية بدأت إجراءات علاج الحاجة، وإجراء التدخل الطبي اللازم لإنقاذ حياتها.

وتسعى وزارة الصحة إلى تقديم الخدمات الطبية الطارئة من خلال نقل الحالات المريضة بشكل سريع إلى جميع المستشفيات ذات التخصصات المطلوبة، خاصة حالات السكتات الدماغية والجلطات القلبية والحالات الإصابية وحالات العناية المركزة الخطرة التي تحتاج إلى التدخل الطبي السريع.