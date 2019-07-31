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"البيئة" تتبرّأ من حملة تشجير زعم مروّجوها ارتباطها بالوزارة

أبا الخيل: نعلن المشروعات التطوعية عبر القنوات الرسمية

نفى المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة د. عبدالله بن مساعد أبا الخيل؛ أيَّ علاقة للوزارة بإحدى حملات التشجير التي تمّ الاعلان عنها عبر "تويتر"؛ مؤكداً أن الإعلان عن المشروعات التطوعية يكون عبر قنوات الوزارة الرسمية.

وأوضح المتحدث، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، رداً على تغريدة حول الحملة المزعومة، قائلاً: لا يوجد تنسيق مع الوزارة حول حملة التشجير هذه.. كما أن الإعلان عن المشروعات التطوعية يكون عبر قنوات الوزارة الرسمية، ومع جهات معروفة ومسجلة، وأسماء صريحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تتبرّأ من حملة تشجير زعم مروّجوها ارتباطها بالوزارة
سبق

نفى المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة د. عبدالله بن مساعد أبا الخيل؛ أيَّ علاقة للوزارة بإحدى حملات التشجير التي تمّ الاعلان عنها عبر "تويتر"؛ مؤكداً أن الإعلان عن المشروعات التطوعية يكون عبر قنوات الوزارة الرسمية.

وأوضح المتحدث، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، رداً على تغريدة حول الحملة المزعومة، قائلاً: لا يوجد تنسيق مع الوزارة حول حملة التشجير هذه.. كما أن الإعلان عن المشروعات التطوعية يكون عبر قنوات الوزارة الرسمية، ومع جهات معروفة ومسجلة، وأسماء صريحة.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
10:05 AM

"البيئة" تتبرّأ من حملة تشجير زعم مروّجوها ارتباطها بالوزارة

أبا الخيل: نعلن المشروعات التطوعية عبر القنوات الرسمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفى المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة د. عبدالله بن مساعد أبا الخيل؛ أيَّ علاقة للوزارة بإحدى حملات التشجير التي تمّ الاعلان عنها عبر "تويتر"؛ مؤكداً أن الإعلان عن المشروعات التطوعية يكون عبر قنوات الوزارة الرسمية.

وأوضح المتحدث، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، رداً على تغريدة حول الحملة المزعومة، قائلاً: لا يوجد تنسيق مع الوزارة حول حملة التشجير هذه.. كما أن الإعلان عن المشروعات التطوعية يكون عبر قنوات الوزارة الرسمية، ومع جهات معروفة ومسجلة، وأسماء صريحة.

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