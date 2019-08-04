أمير الرياض بالنيابة يستقبل سفير السودان بالمملكة

استقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة،، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية السودان لدى المملكة عبد العظيم محمد الصادق.
"الصادق" ودع أمير الرياض بالنيابة بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.
استقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة،، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية السودان لدى المملكة عبد العظيم محمد الصادق.
"الصادق" ودع أمير الرياض بالنيابة بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.
استقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة،، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية السودان لدى المملكة عبد العظيم محمد الصادق.
"الصادق" ودع أمير الرياض بالنيابة بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.
استقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة،، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية السودان لدى المملكة عبد العظيم محمد الصادق.
"الصادق" ودع أمير الرياض بالنيابة بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.