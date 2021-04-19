الجيش الوطني اليمني يقتل عددًا من الحوثيين خلال مواجهات بمديرية رازح

دمَّر مواقع وتحصينات كانت تتمركز فيها "عيارات" تابعة للميليشيا الإرهابية

لقي عـدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية اليوم مصرعهم، وأُصيب آخرون؛ وذلك من جراء تجدُّد المعارك مع قوات الجيش الوطني اليمني في محور رازح بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وأوضح قائد اللواء السابع حرس حدود، العميد فارس الربادي، في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش خاض مواجهات مع ميليشيا الحوثي، وتمكَّن من دحر عناصر الميليشيا التي تراجعت إلى مواقعها السابقة بعد سقوط العديد من مقاتليها.

وفي السياق ذاته، دمَّرت مدفعية الجيش اليمني مواقع وتحصينات كانت تتمركز فيها "عيارات" متوسطة وثقيلة تابعة للميليشيا الحوثية.