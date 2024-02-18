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العثور على طفلة لقيطة ملقاة بجسر مشاة بجوار مسجد التنعيم شمالي مكة

الجهات الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض الحادثة

باشرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، اليوم؛ العثور على طفلة "لقيطة" حديثة الولادة ملقاة على جسر مشاة شمال مكة.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أن الجهات الأمنية بمكة المكرمة، أُبلغت من قِبل مواطن بالعثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة على جسر المشاة بجوار مسجد التنعيم شمالي مكة المكرمة.

وعند مباشرة الجهات الأمنية الموقع، وبعد استدعاء الهلال الأحمر السعودي، اتضح أنها على قيد الحياة، وقد تم نقل الطفلة اللقيطة إلى مستشفى حراء العام. وتم تسلّم ملف القضية لمركز شرطة التنعيم، للتحقيق في كشف ملابسات الحادثة.

طفلة لقيطة الجهات الأمنية بمكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العثور على طفلة لقيطة ملقاة بجسر مشاة بجوار مسجد التنعيم شمالي مكة
سبق

باشرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، اليوم؛ العثور على طفلة "لقيطة" حديثة الولادة ملقاة على جسر مشاة شمال مكة.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أن الجهات الأمنية بمكة المكرمة، أُبلغت من قِبل مواطن بالعثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة على جسر المشاة بجوار مسجد التنعيم شمالي مكة المكرمة.

وعند مباشرة الجهات الأمنية الموقع، وبعد استدعاء الهلال الأحمر السعودي، اتضح أنها على قيد الحياة، وقد تم نقل الطفلة اللقيطة إلى مستشفى حراء العام. وتم تسلّم ملف القضية لمركز شرطة التنعيم، للتحقيق في كشف ملابسات الحادثة.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
04:15 PM

العثور على طفلة لقيطة ملقاة بجسر مشاة بجوار مسجد التنعيم شمالي مكة

الجهات الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض الحادثة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
7
5,622

باشرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، اليوم؛ العثور على طفلة "لقيطة" حديثة الولادة ملقاة على جسر مشاة شمال مكة.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أن الجهات الأمنية بمكة المكرمة، أُبلغت من قِبل مواطن بالعثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة على جسر المشاة بجوار مسجد التنعيم شمالي مكة المكرمة.

وعند مباشرة الجهات الأمنية الموقع، وبعد استدعاء الهلال الأحمر السعودي، اتضح أنها على قيد الحياة، وقد تم نقل الطفلة اللقيطة إلى مستشفى حراء العام. وتم تسلّم ملف القضية لمركز شرطة التنعيم، للتحقيق في كشف ملابسات الحادثة.

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