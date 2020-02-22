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"مسام" ينتزع 4900 لغم في اليمن خلال الأسبوع الثاني من فبراير

زرعتها الميليشيات الحوثية داخل الأراضي والمدارس والبيوت

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2020م، من انتزاع 4911 لغمًا؛ منها خمسة ألغام مضادة للأفراد، و161 لغمًا مضادة للدبابات و4739 ذخيرة غير متفجرة، وست عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن، 134,259 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

مسام

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"مسام" ينتزع 4900 لغم في اليمن خلال الأسبوع الثاني من فبراير
سبق

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2020م، من انتزاع 4911 لغمًا؛ منها خمسة ألغام مضادة للأفراد، و161 لغمًا مضادة للدبابات و4739 ذخيرة غير متفجرة، وست عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن، 134,259 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
03:44 PM

"مسام" ينتزع 4900 لغم في اليمن خلال الأسبوع الثاني من فبراير

زرعتها الميليشيات الحوثية داخل الأراضي والمدارس والبيوت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2020م، من انتزاع 4911 لغمًا؛ منها خمسة ألغام مضادة للأفراد، و161 لغمًا مضادة للدبابات و4739 ذخيرة غير متفجرة، وست عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن، 134,259 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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