النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مركز طب الأسنان بالرياض يقيم مبادرة توعوية لأبناء "كيان"

لتعريف الأيتام بكيفية الوقاية من تسوُّس الأسنان وأمراض اللثة

ضمن التعاون القائم بين جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة "مجهولي الأبوين"، ومركز طب الأسنان بشمال الرياض، أقام مركز طب الأسنان بشمال الرياض عصر أمس مبادرة توعوية لأبناء جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة (مجهولي الأبوين)، ومنسوبيها، في حديقة الفلاح مقابل الجمعية؛ وذلك بهدف تعريف الأيتام بكيفية الوقاية من تسوس الأسنان وأمراض اللثة، والكشف المبكر عن تسوس الأسنان.

وتم تطبيق وضع مادة الفلورايد للوقاية من تسوس الأسنان على أبناء الجمعية، وتقديم هدايا تشجيعية لهم.

وصرَّح الدكتور فهد العميرة بأن عدد فريق المبادرة 17، ما بين نساء ورجال، وأن هذه المبادرة قدمت أكثر من ركن توعوي ووقائي وتثقيفي؛ إذ تم خلالها الكشف وتحويل بعض الحالات لمركز طب الأسنان بشمال الرياض لإجراء العلاج التحفظي اللازم.

فيما ثمّنت سمها بنت سعيد الغامدي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ما قام به فريق مركز طب الأسنان بشمال الرياض من جهود مباركة للحفاظ على صحة أسنان الأيتام، وتوعيتهم، وتثقيفهم.. متمنية منهم أن يستمروا في إقامة وتفعيل مثل هذه المبادرات.

وبدورها، شكرت الاختصاصية الاجتماعية أسماء (من دار الحضانة الاجتماعية) جمعية كيان للأيتام على إشراكها بهذه المبادرة الهادفة والرائعة، وشكرت أعضاء المركز لما قاموا به من جهود مباركة للحفاظ على صحة أسنان الأيتام.

يُشار إلى أن هذه المبادرة تمت بحضور عدد من بنات كيان المتزوجات، ومن الأسر البديلة، وأطفال دار الحضانة الاجتماعية، وعدد من منسوبات الجمعية وموظفاتها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مركز طب الأسنان بالرياض يقيم مبادرة توعوية لأبناء "كيان"
سبق

ضمن التعاون القائم بين جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة "مجهولي الأبوين"، ومركز طب الأسنان بشمال الرياض، أقام مركز طب الأسنان بشمال الرياض عصر أمس مبادرة توعوية لأبناء جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة (مجهولي الأبوين)، ومنسوبيها، في حديقة الفلاح مقابل الجمعية؛ وذلك بهدف تعريف الأيتام بكيفية الوقاية من تسوس الأسنان وأمراض اللثة، والكشف المبكر عن تسوس الأسنان.

وتم تطبيق وضع مادة الفلورايد للوقاية من تسوس الأسنان على أبناء الجمعية، وتقديم هدايا تشجيعية لهم.

وصرَّح الدكتور فهد العميرة بأن عدد فريق المبادرة 17، ما بين نساء ورجال، وأن هذه المبادرة قدمت أكثر من ركن توعوي ووقائي وتثقيفي؛ إذ تم خلالها الكشف وتحويل بعض الحالات لمركز طب الأسنان بشمال الرياض لإجراء العلاج التحفظي اللازم.

فيما ثمّنت سمها بنت سعيد الغامدي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ما قام به فريق مركز طب الأسنان بشمال الرياض من جهود مباركة للحفاظ على صحة أسنان الأيتام، وتوعيتهم، وتثقيفهم.. متمنية منهم أن يستمروا في إقامة وتفعيل مثل هذه المبادرات.

وبدورها، شكرت الاختصاصية الاجتماعية أسماء (من دار الحضانة الاجتماعية) جمعية كيان للأيتام على إشراكها بهذه المبادرة الهادفة والرائعة، وشكرت أعضاء المركز لما قاموا به من جهود مباركة للحفاظ على صحة أسنان الأيتام.

يُشار إلى أن هذه المبادرة تمت بحضور عدد من بنات كيان المتزوجات، ومن الأسر البديلة، وأطفال دار الحضانة الاجتماعية، وعدد من منسوبات الجمعية وموظفاتها.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
08:38 PM

مركز طب الأسنان بالرياض يقيم مبادرة توعوية لأبناء "كيان"

لتعريف الأيتام بكيفية الوقاية من تسوُّس الأسنان وأمراض اللثة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
104

ضمن التعاون القائم بين جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة "مجهولي الأبوين"، ومركز طب الأسنان بشمال الرياض، أقام مركز طب الأسنان بشمال الرياض عصر أمس مبادرة توعوية لأبناء جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة (مجهولي الأبوين)، ومنسوبيها، في حديقة الفلاح مقابل الجمعية؛ وذلك بهدف تعريف الأيتام بكيفية الوقاية من تسوس الأسنان وأمراض اللثة، والكشف المبكر عن تسوس الأسنان.

وتم تطبيق وضع مادة الفلورايد للوقاية من تسوس الأسنان على أبناء الجمعية، وتقديم هدايا تشجيعية لهم.

وصرَّح الدكتور فهد العميرة بأن عدد فريق المبادرة 17، ما بين نساء ورجال، وأن هذه المبادرة قدمت أكثر من ركن توعوي ووقائي وتثقيفي؛ إذ تم خلالها الكشف وتحويل بعض الحالات لمركز طب الأسنان بشمال الرياض لإجراء العلاج التحفظي اللازم.

فيما ثمّنت سمها بنت سعيد الغامدي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ما قام به فريق مركز طب الأسنان بشمال الرياض من جهود مباركة للحفاظ على صحة أسنان الأيتام، وتوعيتهم، وتثقيفهم.. متمنية منهم أن يستمروا في إقامة وتفعيل مثل هذه المبادرات.

وبدورها، شكرت الاختصاصية الاجتماعية أسماء (من دار الحضانة الاجتماعية) جمعية كيان للأيتام على إشراكها بهذه المبادرة الهادفة والرائعة، وشكرت أعضاء المركز لما قاموا به من جهود مباركة للحفاظ على صحة أسنان الأيتام.

يُشار إلى أن هذه المبادرة تمت بحضور عدد من بنات كيان المتزوجات، ومن الأسر البديلة، وأطفال دار الحضانة الاجتماعية، وعدد من منسوبات الجمعية وموظفاتها.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,413
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,752
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,160
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,720

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة