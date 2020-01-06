مركز طب الأسنان بالرياض يقيم مبادرة توعوية لأبناء "كيان"

لتعريف الأيتام بكيفية الوقاية من تسوُّس الأسنان وأمراض اللثة

ضمن التعاون القائم بين جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة "مجهولي الأبوين"، ومركز طب الأسنان بشمال الرياض، أقام مركز طب الأسنان بشمال الرياض عصر أمس مبادرة توعوية لأبناء جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة (مجهولي الأبوين)، ومنسوبيها، في حديقة الفلاح مقابل الجمعية؛ وذلك بهدف تعريف الأيتام بكيفية الوقاية من تسوس الأسنان وأمراض اللثة، والكشف المبكر عن تسوس الأسنان.

وتم تطبيق وضع مادة الفلورايد للوقاية من تسوس الأسنان على أبناء الجمعية، وتقديم هدايا تشجيعية لهم.

وصرَّح الدكتور فهد العميرة بأن عدد فريق المبادرة 17، ما بين نساء ورجال، وأن هذه المبادرة قدمت أكثر من ركن توعوي ووقائي وتثقيفي؛ إذ تم خلالها الكشف وتحويل بعض الحالات لمركز طب الأسنان بشمال الرياض لإجراء العلاج التحفظي اللازم.

فيما ثمّنت سمها بنت سعيد الغامدي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ما قام به فريق مركز طب الأسنان بشمال الرياض من جهود مباركة للحفاظ على صحة أسنان الأيتام، وتوعيتهم، وتثقيفهم.. متمنية منهم أن يستمروا في إقامة وتفعيل مثل هذه المبادرات.

وبدورها، شكرت الاختصاصية الاجتماعية أسماء (من دار الحضانة الاجتماعية) جمعية كيان للأيتام على إشراكها بهذه المبادرة الهادفة والرائعة، وشكرت أعضاء المركز لما قاموا به من جهود مباركة للحفاظ على صحة أسنان الأيتام.

يُشار إلى أن هذه المبادرة تمت بحضور عدد من بنات كيان المتزوجات، ومن الأسر البديلة، وأطفال دار الحضانة الاجتماعية، وعدد من منسوبات الجمعية وموظفاتها.