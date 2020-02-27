النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المسند" عن طقس الخميس: H يجثم فوق أجوائنا ٤٨ ساعة

قال: تبقى الرياح الشمالية معتدلة البرودة نشطة وراكدة نسبيًّا

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن ‏‫مرتفعًا جويًّا H يجثم فوق أجوائنا ليومين، يؤدي إلى أن يعم الاستقرار الجوي أرجاء البلاد، سماء صافية ورياح راكدة نسبيًّا.

‏وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تبقى الرياح الشمالية معتدلة البرودة نشطة.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المسند" عن طقس الخميس: H يجثم فوق أجوائنا ٤٨ ساعة
سبق

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن ‏‫مرتفعًا جويًّا H يجثم فوق أجوائنا ليومين، يؤدي إلى أن يعم الاستقرار الجوي أرجاء البلاد، سماء صافية ورياح راكدة نسبيًّا.

‏وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تبقى الرياح الشمالية معتدلة البرودة نشطة.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
08:30 AM

"المسند" عن طقس الخميس: H يجثم فوق أجوائنا ٤٨ ساعة

قال: تبقى الرياح الشمالية معتدلة البرودة نشطة وراكدة نسبيًّا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,113

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن ‏‫مرتفعًا جويًّا H يجثم فوق أجوائنا ليومين، يؤدي إلى أن يعم الاستقرار الجوي أرجاء البلاد، سماء صافية ورياح راكدة نسبيًّا.

‏وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تبقى الرياح الشمالية معتدلة البرودة نشطة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,839
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,368
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,699
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,974

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة