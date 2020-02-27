أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن ‏‫مرتفعًا جويًّا H يجثم فوق أجوائنا ليومين، يؤدي إلى أن يعم الاستقرار الجوي أرجاء البلاد، سماء صافية ورياح راكدة نسبيًّا.

"المسند" عن طقس الخميس: H يجثم فوق أجوائنا ٤٨ ساعة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-27 أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن ‏‫مرتفعًا جويًّا H يجثم فوق أجوائنا ليومين، يؤدي إلى أن يعم الاستقرار الجوي أرجاء البلاد، سماء صافية ورياح راكدة نسبيًّا. ‏وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تبقى الرياح الشمالية معتدلة البرودة نشطة.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 08:30 AM

"المسند" عن طقس الخميس: H يجثم فوق أجوائنا ٤٨ ساعة قال: تبقى الرياح الشمالية معتدلة البرودة نشطة وراكدة نسبيًّا





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أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن ‏‫مرتفعًا جويًّا H يجثم فوق أجوائنا ليومين، يؤدي إلى أن يعم الاستقرار الجوي أرجاء البلاد، سماء صافية ورياح راكدة نسبيًّا.

‏وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تبقى الرياح الشمالية معتدلة البرودة نشطة.