"المسند" عن طقس الخميس: H يجثم فوق أجوائنا ٤٨ ساعة
قال: تبقى الرياح الشمالية معتدلة البرودة نشطة وراكدة نسبيًّا
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن مرتفعًا جويًّا H يجثم فوق أجوائنا ليومين، يؤدي إلى أن يعم الاستقرار الجوي أرجاء البلاد، سماء صافية ورياح راكدة نسبيًّا.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تبقى الرياح الشمالية معتدلة البرودة نشطة.
"المسند" عن طقس الخميس: H يجثم فوق أجوائنا ٤٨ ساعة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-02-27
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن مرتفعًا جويًّا H يجثم فوق أجوائنا ليومين، يؤدي إلى أن يعم الاستقرار الجوي أرجاء البلاد، سماء صافية ورياح راكدة نسبيًّا.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تبقى الرياح الشمالية معتدلة البرودة نشطة.
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
08:30 AM
"المسند" عن طقس الخميس: H يجثم فوق أجوائنا ٤٨ ساعة
قال: تبقى الرياح الشمالية معتدلة البرودة نشطة وراكدة نسبيًّا
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن مرتفعًا جويًّا H يجثم فوق أجوائنا ليومين، يؤدي إلى أن يعم الاستقرار الجوي أرجاء البلاد، سماء صافية ورياح راكدة نسبيًّا.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تبقى الرياح الشمالية معتدلة البرودة نشطة.