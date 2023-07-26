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إعلان نتائج القبول المبدئي "نساء" لرتب "وكيل رقيب وعريف وجندي أول"

من خلال إدارة القبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي "نساء" لرتب "وكيل رقيب، عريف، جندي أول".

وأوضحت الإدارة أنه لمعرفة نتيجة القبول المبدئي ومتطلبات إجراءات القبول، يمكن الدخول عبر بوابة "أبشر – التوظيف" على الرابط التالي www.jobs.sa.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعلان نتائج القبول المبدئي "نساء" لرتب "وكيل رقيب وعريف وجندي أول"
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي "نساء" لرتب "وكيل رقيب، عريف، جندي أول".

وأوضحت الإدارة أنه لمعرفة نتيجة القبول المبدئي ومتطلبات إجراءات القبول، يمكن الدخول عبر بوابة "أبشر – التوظيف" على الرابط التالي www.jobs.sa.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
02:47 PM

إعلان نتائج القبول المبدئي "نساء" لرتب "وكيل رقيب وعريف وجندي أول"

من خلال إدارة القبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
7
19,330

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي "نساء" لرتب "وكيل رقيب، عريف، جندي أول".

وأوضحت الإدارة أنه لمعرفة نتيجة القبول المبدئي ومتطلبات إجراءات القبول، يمكن الدخول عبر بوابة "أبشر – التوظيف" على الرابط التالي www.jobs.sa.

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10 مليارات ..

17 يوليو
30,131
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