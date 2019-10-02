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مجلس إدارة الرابطة يناقش زيادة مداخيل دوري المحترفين

اطلع أعضاء مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، على آلية التدفقات النقدية للأندية من رعاة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى جانب التقرير المالي للرابطة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي احتضنته العاصمة الرياض اليوم برئاسة مسلي آل معمر رئيس مجلس الإدارة، وبحضور عبدالعزيز الحميدي المدير التنفيذي للرابطة، ومعيض الشهري ممثل الاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافة إلى ممثلي 15 نادياً، باستثناء ممثل نادي الفتح الذي اعتذر عن الحضور.

وقدم مسلي آل معمر تقريراً لأعضاء المجلس حول الهيكل التنظيمي، والإدارات المستحدثة في الرابطة خلال الفترة الأخيرة إلى جانب الكوادر الوطنية الشابة التي تم استقطابها في رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

كما اعتمد المجلس جدول الأعمال المقر له في بداية انعقاده، إلى جانب مصادقة الأعضاء على محضر اجتماع السابق للمجلس والذي انعقد في الـ 17 من أغسطس الماضي بمحافظة جدة، في حين أقر المجلس تشكيل لجنة رباعية لبحث سبل زيادة مداخيل مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ضمت خالد البلطان رئيس نادي الشباب، وفهد بن نافل رئيس نادي الهلال، وخالد الدبل رئيس نادي الاتفاق، إضافة إلى المدير التنفيذي للرابطة، على أن تعمل بالتنسيق مع إدارة التسويق في الرابطة والرفع بتوصياتها لمجلس الإدارة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مجلس إدارة الرابطة يناقش زيادة مداخيل دوري المحترفين
سبق

اطلع أعضاء مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، على آلية التدفقات النقدية للأندية من رعاة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى جانب التقرير المالي للرابطة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي احتضنته العاصمة الرياض اليوم برئاسة مسلي آل معمر رئيس مجلس الإدارة، وبحضور عبدالعزيز الحميدي المدير التنفيذي للرابطة، ومعيض الشهري ممثل الاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافة إلى ممثلي 15 نادياً، باستثناء ممثل نادي الفتح الذي اعتذر عن الحضور.

وقدم مسلي آل معمر تقريراً لأعضاء المجلس حول الهيكل التنظيمي، والإدارات المستحدثة في الرابطة خلال الفترة الأخيرة إلى جانب الكوادر الوطنية الشابة التي تم استقطابها في رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

كما اعتمد المجلس جدول الأعمال المقر له في بداية انعقاده، إلى جانب مصادقة الأعضاء على محضر اجتماع السابق للمجلس والذي انعقد في الـ 17 من أغسطس الماضي بمحافظة جدة، في حين أقر المجلس تشكيل لجنة رباعية لبحث سبل زيادة مداخيل مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ضمت خالد البلطان رئيس نادي الشباب، وفهد بن نافل رئيس نادي الهلال، وخالد الدبل رئيس نادي الاتفاق، إضافة إلى المدير التنفيذي للرابطة، على أن تعمل بالتنسيق مع إدارة التسويق في الرابطة والرفع بتوصياتها لمجلس الإدارة.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
07:49 PM

مجلس إدارة الرابطة يناقش زيادة مداخيل دوري المحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اطلع أعضاء مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، على آلية التدفقات النقدية للأندية من رعاة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى جانب التقرير المالي للرابطة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي احتضنته العاصمة الرياض اليوم برئاسة مسلي آل معمر رئيس مجلس الإدارة، وبحضور عبدالعزيز الحميدي المدير التنفيذي للرابطة، ومعيض الشهري ممثل الاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافة إلى ممثلي 15 نادياً، باستثناء ممثل نادي الفتح الذي اعتذر عن الحضور.

وقدم مسلي آل معمر تقريراً لأعضاء المجلس حول الهيكل التنظيمي، والإدارات المستحدثة في الرابطة خلال الفترة الأخيرة إلى جانب الكوادر الوطنية الشابة التي تم استقطابها في رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

كما اعتمد المجلس جدول الأعمال المقر له في بداية انعقاده، إلى جانب مصادقة الأعضاء على محضر اجتماع السابق للمجلس والذي انعقد في الـ 17 من أغسطس الماضي بمحافظة جدة، في حين أقر المجلس تشكيل لجنة رباعية لبحث سبل زيادة مداخيل مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ضمت خالد البلطان رئيس نادي الشباب، وفهد بن نافل رئيس نادي الهلال، وخالد الدبل رئيس نادي الاتفاق، إضافة إلى المدير التنفيذي للرابطة، على أن تعمل بالتنسيق مع إدارة التسويق في الرابطة والرفع بتوصياتها لمجلس الإدارة.

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