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ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من وزير الدفاع الكويتي بمناسبة اليوم الوطني

الشيخ حمد العلي أعرب عن تمنياته للقوات المسلحة السعودية بدوام الرفعة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة من الشيخ حمد جابر العلي الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع بدولة الكويت، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

وأعرب الشيخ حمد العلي عن تمنياته للمملكة بدوام التقدم والازدهار ولقواتها المسلحة بالرفعة والعزة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سمو ولي العهد وشعب المملكة بالخير والبركات.

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ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من وزير الدفاع الكويتي بمناسبة اليوم الوطني
سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة من الشيخ حمد جابر العلي الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع بدولة الكويت، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

وأعرب الشيخ حمد العلي عن تمنياته للمملكة بدوام التقدم والازدهار ولقواتها المسلحة بالرفعة والعزة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سمو ولي العهد وشعب المملكة بالخير والبركات.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
03:12 PM

ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من وزير الدفاع الكويتي بمناسبة اليوم الوطني

الشيخ حمد العلي أعرب عن تمنياته للقوات المسلحة السعودية بدوام الرفعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة من الشيخ حمد جابر العلي الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع بدولة الكويت، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

وأعرب الشيخ حمد العلي عن تمنياته للمملكة بدوام التقدم والازدهار ولقواتها المسلحة بالرفعة والعزة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سمو ولي العهد وشعب المملكة بالخير والبركات.

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