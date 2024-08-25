احذر.. السيجارة الإلكترونية غيبوبة تامة وأمراض غامضة ثم وفاة

خبراء الصحة بالولايات المتحدة يؤكدون فشلها في التدخين الآمن

ابتكر الباحثون ما يسمى "السجائر الإلكترونية"؛ ظناً منهم أنها الحل الأسلم للتدخين الآمن، حيث يلجأ البعض إليها؛ اعتقاداً منهم أنها أقل ضرراً من السيجارة العادية، لكن يبدو أن التجربة باءت بالفشل.

فقد أعلنت سلطات ولاية ألينوى الأمريكية، بحسب ما ذكرته "اليوم السابع"، وفاة شخص بعد إصابته بغيبوبة تامة نتيجة لعدوى نادرة في الرئة أصابته جراء تدخين السجائر الإلكترونية، والتي أصابت الكثيرين خلال الفترة الماضية، مما أثار مخاوف كبيرة بالولايات المتحدة الأمريكية، وجارٍ البحث عن أسباب 200 حالة محتملة أخرى.

وبحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، فإن مسؤولين في الصحة الأمريكية يجرون تحقيقات بشأن ما يقارب 120 من حالات المرض غامضة التي نجمت عن تدخين السجائر الإلكترونية.

وذكر المصدر أن الحالات المرضية، التي تخضع للتحقيق، تضم أشخاصاً بالغين وعدداً من اليافعين، الذين تكبدوا فاتورة صحية باهظة بعدما اعتقدوا أن السيجارة الإلكترونية قد تكون حلاً.

في الغضون يبدي المسؤولون الصحيون هناك شكوكاً في قدرة المرضى الحاليين على التعافي بشكل تام من اضطراباتهم الرئوية في المستقبل، وهذا يعني أنهم سيتعايشون مع الأمراض الزمنة الناتجة عن حدوث جرح في الرئة، وتظهر الأعراض من خلال صعوبات في عملية التنفس، إلى جانب آلام في منطقة الصدر.