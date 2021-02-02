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"بايدن" سيصدر تعليمات اليوم تُسهّل تجنيس 9 ملايين مهاجر

مواصلة لتقليد الترحيب بهم الذي عطّله الرئيس الأمريكي السابق

كشف مسؤولون أمريكيون أن الرئيس جو بايدن؛ سيصدر تعليمات لحكومته، الثلاثاء، بتسهيل تجنيس تسعة ملايين مهاجر، مؤهلين للحصول على الجنسية الأمريكية.

وقال هؤلاء المسؤولون الكبار في الإدارة الأمريكية، إن هذه التعليمات ستصدر في سلسلة من المراسيم الخاصة بالهجرة التي سيوقعها "بايدن" خلال النهار.

ووفق "يورو نيوز"، أضافوا أنه سيؤكّد، من خلالها، رغبته في مواصلة تقليد الترحيب بالمهاجرين، الذي عطّله سلفه دونالد ترامب.

الرئيس جو بايدن الجنسية الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بايدن" سيصدر تعليمات اليوم تُسهّل تجنيس 9 ملايين مهاجر
سبق

كشف مسؤولون أمريكيون أن الرئيس جو بايدن؛ سيصدر تعليمات لحكومته، الثلاثاء، بتسهيل تجنيس تسعة ملايين مهاجر، مؤهلين للحصول على الجنسية الأمريكية.

وقال هؤلاء المسؤولون الكبار في الإدارة الأمريكية، إن هذه التعليمات ستصدر في سلسلة من المراسيم الخاصة بالهجرة التي سيوقعها "بايدن" خلال النهار.

ووفق "يورو نيوز"، أضافوا أنه سيؤكّد، من خلالها، رغبته في مواصلة تقليد الترحيب بالمهاجرين، الذي عطّله سلفه دونالد ترامب.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
01:41 PM

"بايدن" سيصدر تعليمات اليوم تُسهّل تجنيس 9 ملايين مهاجر

مواصلة لتقليد الترحيب بهم الذي عطّله الرئيس الأمريكي السابق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف مسؤولون أمريكيون أن الرئيس جو بايدن؛ سيصدر تعليمات لحكومته، الثلاثاء، بتسهيل تجنيس تسعة ملايين مهاجر، مؤهلين للحصول على الجنسية الأمريكية.

وقال هؤلاء المسؤولون الكبار في الإدارة الأمريكية، إن هذه التعليمات ستصدر في سلسلة من المراسيم الخاصة بالهجرة التي سيوقعها "بايدن" خلال النهار.

ووفق "يورو نيوز"، أضافوا أنه سيؤكّد، من خلالها، رغبته في مواصلة تقليد الترحيب بالمهاجرين، الذي عطّله سلفه دونالد ترامب.

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