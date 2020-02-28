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حلف الأطلسي سيجتمع اليوم لبحث الوضع في سوريا بطلب من تركيا

بعد مقتل 33 جنديًّا تركيًّا في غارة جوية سورية بإدلب

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج: إن سفراء الحلف سيجتمعون يوم الجمعة، بطلب من تركيا؛ لإجراء مشاورات بشأن التطورات في سوريا بموجب المادة 4 من معاهدة الحلف؛ وذلك بعد مقتل 33 جنديًّا تركيًّا في غارة جوية سورية بمنطقة إدلب.

وكتب ستولتنبرج على "تويتر": "اليوم سيجتمع مجلس الحلف بطلب من تركيا للتشاور بشأن الوضع في سوريا بموجب المادة 4 من معاهدة واشنطن التي أسست الحلف". وبموجب تلك المادة، يمكن لأي بلد عضو في الحلف طلب إجراء مشاورات إذا كان يعتقد أن سلامة أراضيه أو استقلاله السياسي أو أمنه معرّض للخطر.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد تحدّث مع ستولتنبرج عبر الهاتف يوم الخميس.

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج سفراء الحلف تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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حلف الأطلسي سيجتمع اليوم لبحث الوضع في سوريا بطلب من تركيا
سبق

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج: إن سفراء الحلف سيجتمعون يوم الجمعة، بطلب من تركيا؛ لإجراء مشاورات بشأن التطورات في سوريا بموجب المادة 4 من معاهدة الحلف؛ وذلك بعد مقتل 33 جنديًّا تركيًّا في غارة جوية سورية بمنطقة إدلب.

وكتب ستولتنبرج على "تويتر": "اليوم سيجتمع مجلس الحلف بطلب من تركيا للتشاور بشأن الوضع في سوريا بموجب المادة 4 من معاهدة واشنطن التي أسست الحلف". وبموجب تلك المادة، يمكن لأي بلد عضو في الحلف طلب إجراء مشاورات إذا كان يعتقد أن سلامة أراضيه أو استقلاله السياسي أو أمنه معرّض للخطر.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد تحدّث مع ستولتنبرج عبر الهاتف يوم الخميس.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
02:15 PM

حلف الأطلسي سيجتمع اليوم لبحث الوضع في سوريا بطلب من تركيا

بعد مقتل 33 جنديًّا تركيًّا في غارة جوية سورية بإدلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج: إن سفراء الحلف سيجتمعون يوم الجمعة، بطلب من تركيا؛ لإجراء مشاورات بشأن التطورات في سوريا بموجب المادة 4 من معاهدة الحلف؛ وذلك بعد مقتل 33 جنديًّا تركيًّا في غارة جوية سورية بمنطقة إدلب.

وكتب ستولتنبرج على "تويتر": "اليوم سيجتمع مجلس الحلف بطلب من تركيا للتشاور بشأن الوضع في سوريا بموجب المادة 4 من معاهدة واشنطن التي أسست الحلف". وبموجب تلك المادة، يمكن لأي بلد عضو في الحلف طلب إجراء مشاورات إذا كان يعتقد أن سلامة أراضيه أو استقلاله السياسي أو أمنه معرّض للخطر.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد تحدّث مع ستولتنبرج عبر الهاتف يوم الخميس.

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