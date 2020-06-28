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"كورونا" يغزو 175 مغربيًا جديدًا .. ويودي بحياة 3

عدد الإصابات يرتفع إلى 12.052

سجل المغرب 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 12052.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأحد)، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 221 بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 8740 بعد تعافي 17 شخصًا آخرين.

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"كورونا" يغزو 175 مغربيًا جديدًا .. ويودي بحياة 3
سبق

سجل المغرب 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 12052.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأحد)، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 221 بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 8740 بعد تعافي 17 شخصًا آخرين.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
09:20 PM

"كورونا" يغزو 175 مغربيًا جديدًا .. ويودي بحياة 3

عدد الإصابات يرتفع إلى 12.052

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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سجل المغرب 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 12052.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأحد)، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 221 بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 8740 بعد تعافي 17 شخصًا آخرين.

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