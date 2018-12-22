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تجربة فرضية.. وفاتان و14 إصابة في انقلاب حافلة بوادي الدواسر

شاركت فيها 11 جهة حكومية.. وبهدف رفع مستوى الجاهزية

نفّذ مستشفى محافظة وادي الدواسر العام، فرضيةً وهميةً لكارثة خارجية، بالتعاون مع إدارة للدفاع المدني بالمحافظة؛ وذلك بعد انقلاب حافلة "ميكروباص" بداخلها 16 راكباً، على الطريق السريع باتجاه خميس مشيط؛ مما أدى لوقوع وفيات وإصابات حرجة ومتوسطة.

وخلال الفرضية، أعلن المستشفى حالة الكود الأصفر (كارثة خارجية) من خلال الاستعداد لاستقبال حالات طارئة من موقع الحادث الفرضي، حيث تم رصد ثلاث حالات حرجة وخمس متوسطة وست بسيطة وحالتي وفاة، وعلى الفور تحركت فرق الاستجابة للموقع بمشاركة جهات ذات العلاقة، وفرزت الحالات حسب الحالة وخطورتها، وتم نقلهم لإكمال إجراءات العلاج، فيما تم إبلاغ مركز القيادة عن السيطرة وانتهاء الفرضية بنجاح.

وأوضح مدير مستشفى وادي الدواسر العام، المشرف على القطاع الصحي الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان، لـ"سبق" أن الفرضية الخارجية شاركت بها فرق المستشفى والدفاع المدني ومستشفى القوات المسلحة والهلال الأحمر السعودي والمرور والدوريات الأمنية وأمن الطرق والبحث الجنائي والبلدية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدد من المستوصفات الخاصة.

وأضاف "آل شملان" أن الفرضية الخارجية تهدف إلى رفع مستوى جاهزية الكادر الفني والطبي والإداري؛ تحسباً لأي طارئ؛ وتؤكد على استعداد مستشفى المحافظة أثناء تدخله السريع لاستقبال الحالات الإسعافية في حال حدوث الكوارث الخارجية لا قدر الله.

وبيّن أن المستشفى العام يسعى جاهداً لتكرار مثل هذه الفرضيات وفق الخطط المرسومة تماشياً مع الأنظمة والتعليمات الخاصة في الأزمات والكوارث؛ سعياً لتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات إن وُجِدت بالمستقبل؛ مُقدّماً شكره للإدارات المشاركة على الجهود التي بُذِلت في وقتٍ قياسي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تجربة فرضية.. وفاتان و14 إصابة في انقلاب حافلة بوادي الدواسر
سبق

نفّذ مستشفى محافظة وادي الدواسر العام، فرضيةً وهميةً لكارثة خارجية، بالتعاون مع إدارة للدفاع المدني بالمحافظة؛ وذلك بعد انقلاب حافلة "ميكروباص" بداخلها 16 راكباً، على الطريق السريع باتجاه خميس مشيط؛ مما أدى لوقوع وفيات وإصابات حرجة ومتوسطة.

وخلال الفرضية، أعلن المستشفى حالة الكود الأصفر (كارثة خارجية) من خلال الاستعداد لاستقبال حالات طارئة من موقع الحادث الفرضي، حيث تم رصد ثلاث حالات حرجة وخمس متوسطة وست بسيطة وحالتي وفاة، وعلى الفور تحركت فرق الاستجابة للموقع بمشاركة جهات ذات العلاقة، وفرزت الحالات حسب الحالة وخطورتها، وتم نقلهم لإكمال إجراءات العلاج، فيما تم إبلاغ مركز القيادة عن السيطرة وانتهاء الفرضية بنجاح.

وأوضح مدير مستشفى وادي الدواسر العام، المشرف على القطاع الصحي الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان، لـ"سبق" أن الفرضية الخارجية شاركت بها فرق المستشفى والدفاع المدني ومستشفى القوات المسلحة والهلال الأحمر السعودي والمرور والدوريات الأمنية وأمن الطرق والبحث الجنائي والبلدية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدد من المستوصفات الخاصة.

وأضاف "آل شملان" أن الفرضية الخارجية تهدف إلى رفع مستوى جاهزية الكادر الفني والطبي والإداري؛ تحسباً لأي طارئ؛ وتؤكد على استعداد مستشفى المحافظة أثناء تدخله السريع لاستقبال الحالات الإسعافية في حال حدوث الكوارث الخارجية لا قدر الله.

وبيّن أن المستشفى العام يسعى جاهداً لتكرار مثل هذه الفرضيات وفق الخطط المرسومة تماشياً مع الأنظمة والتعليمات الخاصة في الأزمات والكوارث؛ سعياً لتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات إن وُجِدت بالمستقبل؛ مُقدّماً شكره للإدارات المشاركة على الجهود التي بُذِلت في وقتٍ قياسي.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
02:43 PM

تجربة فرضية.. وفاتان و14 إصابة في انقلاب حافلة بوادي الدواسر

شاركت فيها 11 جهة حكومية.. وبهدف رفع مستوى الجاهزية

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
1
2,021

نفّذ مستشفى محافظة وادي الدواسر العام، فرضيةً وهميةً لكارثة خارجية، بالتعاون مع إدارة للدفاع المدني بالمحافظة؛ وذلك بعد انقلاب حافلة "ميكروباص" بداخلها 16 راكباً، على الطريق السريع باتجاه خميس مشيط؛ مما أدى لوقوع وفيات وإصابات حرجة ومتوسطة.

وخلال الفرضية، أعلن المستشفى حالة الكود الأصفر (كارثة خارجية) من خلال الاستعداد لاستقبال حالات طارئة من موقع الحادث الفرضي، حيث تم رصد ثلاث حالات حرجة وخمس متوسطة وست بسيطة وحالتي وفاة، وعلى الفور تحركت فرق الاستجابة للموقع بمشاركة جهات ذات العلاقة، وفرزت الحالات حسب الحالة وخطورتها، وتم نقلهم لإكمال إجراءات العلاج، فيما تم إبلاغ مركز القيادة عن السيطرة وانتهاء الفرضية بنجاح.

وأوضح مدير مستشفى وادي الدواسر العام، المشرف على القطاع الصحي الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان، لـ"سبق" أن الفرضية الخارجية شاركت بها فرق المستشفى والدفاع المدني ومستشفى القوات المسلحة والهلال الأحمر السعودي والمرور والدوريات الأمنية وأمن الطرق والبحث الجنائي والبلدية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدد من المستوصفات الخاصة.

وأضاف "آل شملان" أن الفرضية الخارجية تهدف إلى رفع مستوى جاهزية الكادر الفني والطبي والإداري؛ تحسباً لأي طارئ؛ وتؤكد على استعداد مستشفى المحافظة أثناء تدخله السريع لاستقبال الحالات الإسعافية في حال حدوث الكوارث الخارجية لا قدر الله.

وبيّن أن المستشفى العام يسعى جاهداً لتكرار مثل هذه الفرضيات وفق الخطط المرسومة تماشياً مع الأنظمة والتعليمات الخاصة في الأزمات والكوارث؛ سعياً لتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات إن وُجِدت بالمستقبل؛ مُقدّماً شكره للإدارات المشاركة على الجهود التي بُذِلت في وقتٍ قياسي.

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