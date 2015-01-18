بالأرقام.. السعودية وكوريا.. 6 عقود من التوافق وتنفيذ المشاريع العملاقة

رغبة قادة البلدين تدعم مسيرة العلاقات بينهما

تمتاز العلاقات بين المملكة وكوريا الجنوبية بالكثير من الثوابت والتوافق في الرؤى والمواقف، الأمر الذي جعل منها علاقات "استثنائية"، تتمتع بالاستدامة والقوة والتجدد على مدار 60 عاماً مضت. ويعزز هذا الأمر رغبة قادة البلدين في استثمار متانة هذه العلاقات، فيما يفيدالشعبين الصديقين والمنطقة بأسرها.

وتواكب زيارة الرئيس الكوري مون جيه إن إلى الرياض اليوم الثلاثاء الذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي بدأت في 16 أكتوبر 1962، ومنذ هذا التاريخ والرياض وسيؤول تشهدان المزيد من التقارب في جميع المجالات، وبخاصة المجالات الاقتصادية التي تنعكس بالإيجاب على باقي المجالات.

وتعتبر المملكة من أوائل الشركاء التجاريين لجمهورية كوريا في منطقة الشرق الأوسط، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى شهر أكتوبر الماضي إلى 21 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الميزان التجاري 15.5 مليار دولار لصالح المملكة.

أهمية خاصة

وشهدت العلاقات بين المملكة وجمهورية كوريا نمواً ملحوظًا خلال الستة عقود الماضية، كما تطورت من خلال المشاريع العملاقة التي نفذتها الشركات الكورية في المملكة منذ السبعينات من القرن الماضي.

وتأتي زيارة الرئيس الكوري للمملكة، تدعيمًا لما يوليه البلدان من أهمية خاصة لعلاقاتهما الاستراتيجية، والحرص على زيادة أواصرالتعاون بينهما من خلال تكثيف الزيارات الرسمية المتبادلة على مختلف المستويات. حيث أبرمت المملكة وكوريا الجنوبية خلال مسيرة علاقاتهما المتميزة عددًا من الاتفاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين الشركات السعودية والكورية، إضافة إلى تبادل الخبرات في المجالات الثقافية، والرياضية، وتنظيم زيارات الوفود الشبابية بين البلدين.

اللجنة المشتركة

كان البلدان أسسا اللجنة السعودية الكورية المشتركة قبل أكثر من 40 عاماً تقريباً، ويكمن دورها في تعزيز العلاقات والمصالح المشتركة بين المملكة وجمهورية كوريا، وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها كل سنتين بالتناوب بين الرياض وسيئول، وكان آخر انعقاد لها في الدورة الـ19 خلال شهر ديسمبر 2019، في الرياض.

ويتشابه الوضع في البلدين في أنهما أطلقا "الرؤية السعودية الكورية 2030"، في شهر أكتوبر عام 2017 وتم تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الجهات والهيئات الحكومية ذات العلاقة من البلدين، لمراجعة التقدم في هذه الشراكة، واعتماد مشروعات الرؤية وخططها التنفيذية، وتذليل الصعوبات في تنفيذها، وبذلك تعتبر جمهورية كوريا واحدة من 8 دول تتعاون مع المملكة لتحقيق رؤية 2030.

مسيرة العلاقات

وتعزز القمة السعودية الكورية اليوم مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين، التي تركزت في بدايتها على المجالات الاقتصادية الخاصة بقطاعي النفط والإنشاءات، ثم تطورت عبر السنين لتشمل مجالات الثقافة، والأغذية، والصحة، والتجارة، والصناعة، والطاقة المتجددة والذريّة وأسهمت في تحقيق مزيد من التقدم والتطور.

وقد أسهمت العلاقات في ازدهار التبادل التجاري زيادة التعاملات المرتبطة بالنهضة التنموية التي تعيشها المملكة، وما يجري في إطارها من تنفيذ لعدد من المشاريع الاقتصادية الحيوية والعملاقة، وتوسعة بعض المصانع والمنشآت النفطية، والبتروكيماوية والصناعية، والاستفادة من اقتصاديات المعرفة، وتطبيقات الحكومة الإلكترونية التي تملك الشركات الكورية خبرات واسعة فيها.

المنتدى الاقتصادي

وقد أعطى المنتدى الاقتصادي والتجاري الأول بين المملكة وكوريا الذي عقد عام 2014م، بعدًا جديدًا في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث أسهم في تعزيز التعاون في مجالات الصحة، والطب، وتنمية القوى البشرية، والطاقة النووية، والاستثمار في مختلف المجالات، خاصة الصناعي والتقني.

ينتظر أن تثمر زيارة الرئيس الكوري إلى المملكة عن توسيع التعاون في مجالات الصحة العامة والذكاء الاصطناعي والهيدروجين والتعليم، مع تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والبناء، وفقاً لوكالة "يونهاب" الكورية. وخلال الزيارة، وتعزيزاً للعلاقات الاقتصادية، تنظّم وزارة الاستثمار السعودية، اليوم أيضاً في الرياض، أعمال المنتدى السعودي – الكوري، بحضور المسؤولين من البلدين.وتتضمن أعمال المنتدى، الذي يشارك فيه العديد من الشركات الوطنية الرائدة المستثمرة والمهتمة بالاستثمار، حفل توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة، والصحة، والتكنولوجيا، والصناعات المتقدمة، كما سيتم استعراض أبرز تطورات بيئة الأعمال في المملكة وعرض عن "استثمر في السعودية"، بالإضافة إلى استعراض آفاق العلاقة الاستراتيجية والتاريخية بين السعودية وكوريا الجنوبية.