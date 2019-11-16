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حساب "دوري أبطال آسيا": هل يتمكّن "التورنيدو" من الانتقام وسداد دينه في "سايتاما"؟

نشر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا باللغة العربية، تغريدة تساءل فيها عن إمكانية قيادة اللاعب سالم الدوسري لفريقه الهلال نحو تحقيق المجد الآسيوي.

وقال الحساب في تغريدته: "نهائي عام 2017 كان للنسيان بالنسبة لسالم الدوسري، لكن التورنيدو عاد بشكلٍ أقوى في نسخة هذا العام.. هل سيتمكّن من سداد دينه في سايتاما وقيادة الهلال نحو المجد الآسيوي؟".

ونشر الحساب مقطع فيديو للاعب في النهائي السابق بين الفريقين في استاد سايتاما بالعاصمة اليابانية طوكيو لحظة طرده، ثم تسجيله لهدفين في مرمى الاتحاد والسد القطري في البطولة الحالية.

وكانت مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا الياباني قد انتهت بفوز الفريق السعودي بهدف نطيف، سجله المحترف البيروفي في صفوف الفريق اندري كاريلو في شوط المباراة الثاني.

وتقام مباراة الإياب الأحد بعد القادم، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، في ملعب سايتاما بالعاصمة اليابانية طوكيو.

دوري أبطال آسيا الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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حساب "دوري أبطال آسيا": هل يتمكّن "التورنيدو" من الانتقام وسداد دينه في "سايتاما"؟
سبق

نشر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا باللغة العربية، تغريدة تساءل فيها عن إمكانية قيادة اللاعب سالم الدوسري لفريقه الهلال نحو تحقيق المجد الآسيوي.

وقال الحساب في تغريدته: "نهائي عام 2017 كان للنسيان بالنسبة لسالم الدوسري، لكن التورنيدو عاد بشكلٍ أقوى في نسخة هذا العام.. هل سيتمكّن من سداد دينه في سايتاما وقيادة الهلال نحو المجد الآسيوي؟".

ونشر الحساب مقطع فيديو للاعب في النهائي السابق بين الفريقين في استاد سايتاما بالعاصمة اليابانية طوكيو لحظة طرده، ثم تسجيله لهدفين في مرمى الاتحاد والسد القطري في البطولة الحالية.

وكانت مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا الياباني قد انتهت بفوز الفريق السعودي بهدف نطيف، سجله المحترف البيروفي في صفوف الفريق اندري كاريلو في شوط المباراة الثاني.

وتقام مباراة الإياب الأحد بعد القادم، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، في ملعب سايتاما بالعاصمة اليابانية طوكيو.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
03:36 PM

حساب "دوري أبطال آسيا": هل يتمكّن "التورنيدو" من الانتقام وسداد دينه في "سايتاما"؟

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محمد السيّد - الرياض
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نشر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا باللغة العربية، تغريدة تساءل فيها عن إمكانية قيادة اللاعب سالم الدوسري لفريقه الهلال نحو تحقيق المجد الآسيوي.

وقال الحساب في تغريدته: "نهائي عام 2017 كان للنسيان بالنسبة لسالم الدوسري، لكن التورنيدو عاد بشكلٍ أقوى في نسخة هذا العام.. هل سيتمكّن من سداد دينه في سايتاما وقيادة الهلال نحو المجد الآسيوي؟".

ونشر الحساب مقطع فيديو للاعب في النهائي السابق بين الفريقين في استاد سايتاما بالعاصمة اليابانية طوكيو لحظة طرده، ثم تسجيله لهدفين في مرمى الاتحاد والسد القطري في البطولة الحالية.

وكانت مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا الياباني قد انتهت بفوز الفريق السعودي بهدف نطيف، سجله المحترف البيروفي في صفوف الفريق اندري كاريلو في شوط المباراة الثاني.

وتقام مباراة الإياب الأحد بعد القادم، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، في ملعب سايتاما بالعاصمة اليابانية طوكيو.

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