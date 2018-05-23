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"الغذاء والدواء": 23 مبادرة لدعم الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص

خلال لقاء عقده "الجضعي" اليوم مع مسؤولي الشركات بـ"غرفة جدة"

التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي مسؤولي الشركات بالغرفة التجارية في جدة، اليوم، وألقى الضوء على أكثر من 23 مبادرة للهيئة لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار.

وتحدث "الجضعي" عن نطاق عمل "الغذاء والدواء" ودورها الرقابي، وأهداف استراتيجيتها الثالثة، ومبادراتها لتعزيز دور القطاع الخاص.

واستعرض خلال اللقاء، الذي حضره الأمين العام لغرفة جدة حسن دحلان، دور الهيئة في الشراكة مع قطاع الأعمال من خلال فتح قنوات التواصل مع القطاع الخاص عبر مركز دعم الأعمال.

وقال: الهيئة أنجزت 14 مبادرة لدعم وتشجيع قطاع الأعمال، من بينها تسريع إجراءات تسجيل المنتجات الغذائية والتجميل وتسجيل الأجهزة والمنتجات الطبية منخفضة الخطورة، وتسريع إجراءات تسجيل المكملات الغذائية ومشروبات الطاقة، وتسريع إجراءات تسجيل الأدوية والأجهزة الطبية متوسطة وعالية الخطورة، وإطلاق المسار السريع لتصدير المنتجات الغذائية الذي قلل المدة اللازمة لإصدار شهادات التصدير للمنتجات الغذائية من 15 يوماً إلى يوم واحد وشهادة الإرساليات اليومية من 15 دقيقة إلى 25 ثانية.

وأضاف "الجضعي": المبادرات المنجزة شملت أيضاً تسريع إجراءات الحصول على خدمات أذونات الاستيراد والتصدير، والتجديد والترخيص المباشر للمنشآت الجديدة منخفضة الخطورة، واختصار وقت تصنيف المنتجات، وتطوير وتسريع إجراءات الفسح، والتقييم الذاتي للمصانع الغذائية، وتطوير إجراءات خدمة العملاء من خلال تفعيل برنامج مديري العلاقات مع كبرى الشركات، إضافة إلى تفعيل التواصل مع العميل من خلال الاتصال المرئي مع عملاء الهيئة.

وأشار إلى وجود أكثر من تسع مبادرات مستقبلية للهيئة، ومنها إعادة هندسة إجراءات ترخيص الأنشطة غير الصناعية بالتعاون مع لجنة "تيسير"، وإعادة هندسة إجراءات أذونات الغذاء والمبيدات، والعمل على إنشاء مركز دعم الصناعات والاستثمارات التجارية، واستحداث وتطوير 20 دليلاً إرشادياً، من بينها دليل مستثمر الغذاء ودليل تصنيف المنتجات، ودليل المصنعين والمستهلكين للدهون المتحوّلة، ودليل استيراد المواد الكيميائية والكواشف المخبرية غير الطبية، ودليل متطلبات منح الموافقة المباشرة للإعلانات التجارية والمنتجات الغذائية.

وأجاب "الجضعي"، خلال النقاش المفتوح، عن استفسارات الحضور، وناقش مقترحاتهم.

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"الغذاء والدواء": 23 مبادرة لدعم الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص
سبق

التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي مسؤولي الشركات بالغرفة التجارية في جدة، اليوم، وألقى الضوء على أكثر من 23 مبادرة للهيئة لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار.

وتحدث "الجضعي" عن نطاق عمل "الغذاء والدواء" ودورها الرقابي، وأهداف استراتيجيتها الثالثة، ومبادراتها لتعزيز دور القطاع الخاص.

واستعرض خلال اللقاء، الذي حضره الأمين العام لغرفة جدة حسن دحلان، دور الهيئة في الشراكة مع قطاع الأعمال من خلال فتح قنوات التواصل مع القطاع الخاص عبر مركز دعم الأعمال.

وقال: الهيئة أنجزت 14 مبادرة لدعم وتشجيع قطاع الأعمال، من بينها تسريع إجراءات تسجيل المنتجات الغذائية والتجميل وتسجيل الأجهزة والمنتجات الطبية منخفضة الخطورة، وتسريع إجراءات تسجيل المكملات الغذائية ومشروبات الطاقة، وتسريع إجراءات تسجيل الأدوية والأجهزة الطبية متوسطة وعالية الخطورة، وإطلاق المسار السريع لتصدير المنتجات الغذائية الذي قلل المدة اللازمة لإصدار شهادات التصدير للمنتجات الغذائية من 15 يوماً إلى يوم واحد وشهادة الإرساليات اليومية من 15 دقيقة إلى 25 ثانية.

وأضاف "الجضعي": المبادرات المنجزة شملت أيضاً تسريع إجراءات الحصول على خدمات أذونات الاستيراد والتصدير، والتجديد والترخيص المباشر للمنشآت الجديدة منخفضة الخطورة، واختصار وقت تصنيف المنتجات، وتطوير وتسريع إجراءات الفسح، والتقييم الذاتي للمصانع الغذائية، وتطوير إجراءات خدمة العملاء من خلال تفعيل برنامج مديري العلاقات مع كبرى الشركات، إضافة إلى تفعيل التواصل مع العميل من خلال الاتصال المرئي مع عملاء الهيئة.

وأشار إلى وجود أكثر من تسع مبادرات مستقبلية للهيئة، ومنها إعادة هندسة إجراءات ترخيص الأنشطة غير الصناعية بالتعاون مع لجنة "تيسير"، وإعادة هندسة إجراءات أذونات الغذاء والمبيدات، والعمل على إنشاء مركز دعم الصناعات والاستثمارات التجارية، واستحداث وتطوير 20 دليلاً إرشادياً، من بينها دليل مستثمر الغذاء ودليل تصنيف المنتجات، ودليل المصنعين والمستهلكين للدهون المتحوّلة، ودليل استيراد المواد الكيميائية والكواشف المخبرية غير الطبية، ودليل متطلبات منح الموافقة المباشرة للإعلانات التجارية والمنتجات الغذائية.

وأجاب "الجضعي"، خلال النقاش المفتوح، عن استفسارات الحضور، وناقش مقترحاتهم.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
04:59 PM

"الغذاء والدواء": 23 مبادرة لدعم الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص

خلال لقاء عقده "الجضعي" اليوم مع مسؤولي الشركات بـ"غرفة جدة"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي مسؤولي الشركات بالغرفة التجارية في جدة، اليوم، وألقى الضوء على أكثر من 23 مبادرة للهيئة لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار.

وتحدث "الجضعي" عن نطاق عمل "الغذاء والدواء" ودورها الرقابي، وأهداف استراتيجيتها الثالثة، ومبادراتها لتعزيز دور القطاع الخاص.

واستعرض خلال اللقاء، الذي حضره الأمين العام لغرفة جدة حسن دحلان، دور الهيئة في الشراكة مع قطاع الأعمال من خلال فتح قنوات التواصل مع القطاع الخاص عبر مركز دعم الأعمال.

وقال: الهيئة أنجزت 14 مبادرة لدعم وتشجيع قطاع الأعمال، من بينها تسريع إجراءات تسجيل المنتجات الغذائية والتجميل وتسجيل الأجهزة والمنتجات الطبية منخفضة الخطورة، وتسريع إجراءات تسجيل المكملات الغذائية ومشروبات الطاقة، وتسريع إجراءات تسجيل الأدوية والأجهزة الطبية متوسطة وعالية الخطورة، وإطلاق المسار السريع لتصدير المنتجات الغذائية الذي قلل المدة اللازمة لإصدار شهادات التصدير للمنتجات الغذائية من 15 يوماً إلى يوم واحد وشهادة الإرساليات اليومية من 15 دقيقة إلى 25 ثانية.

وأضاف "الجضعي": المبادرات المنجزة شملت أيضاً تسريع إجراءات الحصول على خدمات أذونات الاستيراد والتصدير، والتجديد والترخيص المباشر للمنشآت الجديدة منخفضة الخطورة، واختصار وقت تصنيف المنتجات، وتطوير وتسريع إجراءات الفسح، والتقييم الذاتي للمصانع الغذائية، وتطوير إجراءات خدمة العملاء من خلال تفعيل برنامج مديري العلاقات مع كبرى الشركات، إضافة إلى تفعيل التواصل مع العميل من خلال الاتصال المرئي مع عملاء الهيئة.

وأشار إلى وجود أكثر من تسع مبادرات مستقبلية للهيئة، ومنها إعادة هندسة إجراءات ترخيص الأنشطة غير الصناعية بالتعاون مع لجنة "تيسير"، وإعادة هندسة إجراءات أذونات الغذاء والمبيدات، والعمل على إنشاء مركز دعم الصناعات والاستثمارات التجارية، واستحداث وتطوير 20 دليلاً إرشادياً، من بينها دليل مستثمر الغذاء ودليل تصنيف المنتجات، ودليل المصنعين والمستهلكين للدهون المتحوّلة، ودليل استيراد المواد الكيميائية والكواشف المخبرية غير الطبية، ودليل متطلبات منح الموافقة المباشرة للإعلانات التجارية والمنتجات الغذائية.

وأجاب "الجضعي"، خلال النقاش المفتوح، عن استفسارات الحضور، وناقش مقترحاتهم.

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