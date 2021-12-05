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السديس: الرئاسة تسعى لتقديم خدمات متطورة تحقق طموحات القيادة وتطلعات قاصدي الحرمين

قال: استطاعت وفي وقت وجيز توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الإلكتروني الرقمي لخدمة القاصدين

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أننا في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نسعى لتقديم خدمات متطورة متنوعة تحقق طموحات القيادة الرشيدة وتطلعات قاصدي الحرمين الشريفين.

وأضاف، أن الرئاسة استطاعت -بفضل الله وتوفيقه- ثم دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- وفي وقت وجيز، توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الإلكتروني الرقمي لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وفق رؤية الرئاسة التطويرية 2024 المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كما بيّن معاليه، أن الرئاسة عملت على تطبيق أعلى معايير السلامة لقاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله -صلى الله عليه وسلم- وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية الموصى بها من الجهات المختصة للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن.

وفي الختام، رفع شكره لولاة الأمر -حفظهم الله- على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، خير الجزاء ويجعل ما يقومون به من اهتمامٍ وعناية في موازين حسناتهم، أنه قريب مجيب.

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السديس: الرئاسة تسعى لتقديم خدمات متطورة تحقق طموحات القيادة وتطلعات قاصدي الحرمين
سبق

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أننا في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نسعى لتقديم خدمات متطورة متنوعة تحقق طموحات القيادة الرشيدة وتطلعات قاصدي الحرمين الشريفين.

وأضاف، أن الرئاسة استطاعت -بفضل الله وتوفيقه- ثم دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- وفي وقت وجيز، توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الإلكتروني الرقمي لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وفق رؤية الرئاسة التطويرية 2024 المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كما بيّن معاليه، أن الرئاسة عملت على تطبيق أعلى معايير السلامة لقاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله -صلى الله عليه وسلم- وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية الموصى بها من الجهات المختصة للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن.

وفي الختام، رفع شكره لولاة الأمر -حفظهم الله- على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، خير الجزاء ويجعل ما يقومون به من اهتمامٍ وعناية في موازين حسناتهم، أنه قريب مجيب.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
08:28 AM

السديس: الرئاسة تسعى لتقديم خدمات متطورة تحقق طموحات القيادة وتطلعات قاصدي الحرمين

قال: استطاعت وفي وقت وجيز توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الإلكتروني الرقمي لخدمة القاصدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أننا في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نسعى لتقديم خدمات متطورة متنوعة تحقق طموحات القيادة الرشيدة وتطلعات قاصدي الحرمين الشريفين.

وأضاف، أن الرئاسة استطاعت -بفضل الله وتوفيقه- ثم دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- وفي وقت وجيز، توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الإلكتروني الرقمي لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وفق رؤية الرئاسة التطويرية 2024 المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كما بيّن معاليه، أن الرئاسة عملت على تطبيق أعلى معايير السلامة لقاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله -صلى الله عليه وسلم- وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية الموصى بها من الجهات المختصة للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن.

وفي الختام، رفع شكره لولاة الأمر -حفظهم الله- على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، خير الجزاء ويجعل ما يقومون به من اهتمامٍ وعناية في موازين حسناتهم، أنه قريب مجيب.

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