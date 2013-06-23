النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أكثر من 600 ألف زهرة تجمل ميادين عنيزة وطرقها

ألوانها الحمراء الزاهية وذلك ضمن أعمال البلدية للتحسين

جمّلت بلدية محافظة عنيزة مختلف الطرق والميادين بالمحافظة بغرس أكثر من 600 ألف زهرة، التي تتميز بطبيعتها الصيفية وألوانها الحمراء الزاهية، وذلك ضمن أعمال البلدية للتحسين والتجميل.

وبيّن رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد القحطاني، أنه يتم تجميل الطرق والميادين بالزهور والنباتات الموسمية طوال العام اعتماداً لكل موسم من السنة، إلى جانب أعمال البلدية في التشجير التي تستمر طوال العام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أكثر من 600 ألف زهرة تجمل ميادين عنيزة وطرقها
سبق

جمّلت بلدية محافظة عنيزة مختلف الطرق والميادين بالمحافظة بغرس أكثر من 600 ألف زهرة، التي تتميز بطبيعتها الصيفية وألوانها الحمراء الزاهية، وذلك ضمن أعمال البلدية للتحسين والتجميل.

وبيّن رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد القحطاني، أنه يتم تجميل الطرق والميادين بالزهور والنباتات الموسمية طوال العام اعتماداً لكل موسم من السنة، إلى جانب أعمال البلدية في التشجير التي تستمر طوال العام.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
12:13 PM

أكثر من 600 ألف زهرة تجمل ميادين عنيزة وطرقها

ألوانها الحمراء الزاهية وذلك ضمن أعمال البلدية للتحسين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عنيزة
1
981

جمّلت بلدية محافظة عنيزة مختلف الطرق والميادين بالمحافظة بغرس أكثر من 600 ألف زهرة، التي تتميز بطبيعتها الصيفية وألوانها الحمراء الزاهية، وذلك ضمن أعمال البلدية للتحسين والتجميل.

وبيّن رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد القحطاني، أنه يتم تجميل الطرق والميادين بالزهور والنباتات الموسمية طوال العام اعتماداً لكل موسم من السنة، إلى جانب أعمال البلدية في التشجير التي تستمر طوال العام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,740
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,199
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,389
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,968

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر
"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة