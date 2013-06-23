ألوانها الحمراء الزاهية وذلك ضمن أعمال البلدية للتحسين
جمّلت بلدية محافظة عنيزة مختلف الطرق والميادين بالمحافظة بغرس أكثر من 600 ألف زهرة، التي تتميز بطبيعتها الصيفية وألوانها الحمراء الزاهية، وذلك ضمن أعمال البلدية للتحسين والتجميل.
وبيّن رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد القحطاني، أنه يتم تجميل الطرق والميادين بالزهور والنباتات الموسمية طوال العام اعتماداً لكل موسم من السنة، إلى جانب أعمال البلدية في التشجير التي تستمر طوال العام.
جمّلت بلدية محافظة عنيزة مختلف الطرق والميادين بالمحافظة بغرس أكثر من 600 ألف زهرة، التي تتميز بطبيعتها الصيفية وألوانها الحمراء الزاهية، وذلك ضمن أعمال البلدية للتحسين والتجميل.
وبيّن رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد القحطاني، أنه يتم تجميل الطرق والميادين بالزهور والنباتات الموسمية طوال العام اعتماداً لكل موسم من السنة، إلى جانب أعمال البلدية في التشجير التي تستمر طوال العام.
23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
12:13 PM
أكثر من 600 ألف زهرة تجمل ميادين عنيزة وطرقها
ألوانها الحمراء الزاهية وذلك ضمن أعمال البلدية للتحسين
جمّلت بلدية محافظة عنيزة مختلف الطرق والميادين بالمحافظة بغرس أكثر من 600 ألف زهرة، التي تتميز بطبيعتها الصيفية وألوانها الحمراء الزاهية، وذلك ضمن أعمال البلدية للتحسين والتجميل.
وبيّن رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد القحطاني، أنه يتم تجميل الطرق والميادين بالزهور والنباتات الموسمية طوال العام اعتماداً لكل موسم من السنة، إلى جانب أعمال البلدية في التشجير التي تستمر طوال العام.