أكثر من 600 ألف زهرة تجمل ميادين عنيزة وطرقها

ألوانها الحمراء الزاهية وذلك ضمن أعمال البلدية للتحسين

جمّلت بلدية محافظة عنيزة مختلف الطرق والميادين بالمحافظة بغرس أكثر من 600 ألف زهرة، التي تتميز بطبيعتها الصيفية وألوانها الحمراء الزاهية، وذلك ضمن أعمال البلدية للتحسين والتجميل.

وبيّن رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد القحطاني، أنه يتم تجميل الطرق والميادين بالزهور والنباتات الموسمية طوال العام اعتماداً لكل موسم من السنة، إلى جانب أعمال البلدية في التشجير التي تستمر طوال العام.