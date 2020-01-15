"الهدلق" مساعدًا لمدير الأمن العام للتخطيط والتطوير

أصدر مدير الأمن العام، الفريق أول خالد بن قرار الحربي، قرارًا بتعيين العميد يوسف بن عبدالعزيز الهدلق، مساعدًا لمدير الأمن العام للتخطيط والتطوير.

يذكر أن العميد "الهدلق" من الكفاءات الأمنية البارزة، وسبق له أن رأس وفد المملكة لأعمال المؤتمر العربي السابع للمسؤولين عن الأمن السياحي، وكان مديرًا لإدارة التعاون الدولي بالأمن العام، قبل أن يشغل وظيفته الحالية.