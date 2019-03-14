كرّم منسوبو مخفر شرطة الفيصلية بعشيرة زميلهم الرقيب محمد سعود النفيعي، بعد تقاعده عن العمل بعد سنوات قضاها في خدمة الدين والوطن.
تكريم "النفيعي" بمناسبة تقاعده بشرطة الفيصلية
كرّم منسوبو مخفر شرطة الفيصلية بعشيرة زميلهم الرقيب محمد سعود النفيعي، بعد تقاعده عن العمل بعد سنوات قضاها في خدمة الدين والوطن.
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تكريم "النفيعي" بمناسبة تقاعده بشرطة الفيصليةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-14
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
01:30 AM
تكريم "النفيعي" بمناسبة تقاعده بشرطة الفيصلية
كرّم منسوبو مخفر شرطة الفيصلية بعشيرة زميلهم الرقيب محمد سعود النفيعي، بعد تقاعده عن العمل بعد سنوات قضاها في خدمة الدين والوطن.
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