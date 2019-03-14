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تكريم "النفيعي" بمناسبة تقاعده بشرطة الفيصلية

كرّم منسوبو مخفر شرطة الفيصلية بعشيرة زميلهم الرقيب محمد سعود النفيعي، بعد تقاعده عن العمل بعد سنوات قضاها في خدمة الدين والوطن.

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تكريم "النفيعي" بمناسبة تقاعده بشرطة الفيصلية
سبق

كرّم منسوبو مخفر شرطة الفيصلية بعشيرة زميلهم الرقيب محمد سعود النفيعي، بعد تقاعده عن العمل بعد سنوات قضاها في خدمة الدين والوطن.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
01:30 AM

تكريم "النفيعي" بمناسبة تقاعده بشرطة الفيصلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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كرّم منسوبو مخفر شرطة الفيصلية بعشيرة زميلهم الرقيب محمد سعود النفيعي، بعد تقاعده عن العمل بعد سنوات قضاها في خدمة الدين والوطن.

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