صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو، الذي يظهر فيه شخصان وقائد دورية مرور عند إحدى محطات الوقود، فقد تم ضبط جميع الأطراف ذات العلاقة، وجارٍ التحقيق في مُلابسات ذلك.

الرياض.. ضبط جميع الأطراف بمقطع فيديو الشخصين وقائد الدورية عند إحدى محطات الوقود وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-01 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو، الذي يظهر فيه شخصان وقائد دورية مرور عند إحدى محطات الوقود، فقد تم ضبط جميع الأطراف ذات العلاقة، وجارٍ التحقيق في مُلابسات ذلك.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442 10:30 AM

الرياض.. ضبط جميع الأطراف بمقطع فيديو الشخصين وقائد الدورية عند إحدى محطات الوقود جارٍ التحقيق في مُلابسات ذلك





A A A





1 مشاركة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو، الذي يظهر فيه شخصان وقائد دورية مرور عند إحدى محطات الوقود، فقد تم ضبط جميع الأطراف ذات العلاقة، وجارٍ التحقيق في مُلابسات ذلك.