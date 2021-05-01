صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو، الذي يظهر فيه شخصان وقائد دورية مرور عند إحدى محطات الوقود، فقد تم ضبط جميع الأطراف ذات العلاقة، وجارٍ التحقيق في مُلابسات ذلك.
الرياض.. ضبط جميع الأطراف بمقطع فيديو الشخصين وقائد الدورية عند إحدى محطات الوقود
جارٍ التحقيق في مُلابسات ذلك
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو، الذي يظهر فيه شخصان وقائد دورية مرور عند إحدى محطات الوقود، فقد تم ضبط جميع الأطراف ذات العلاقة، وجارٍ التحقيق في مُلابسات ذلك.
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الرياض.. ضبط جميع الأطراف بمقطع فيديو الشخصين وقائد الدورية عند إحدى محطات الوقودوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-01
01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
10:30 AM
الرياض.. ضبط جميع الأطراف بمقطع فيديو الشخصين وقائد الدورية عند إحدى محطات الوقود
جارٍ التحقيق في مُلابسات ذلك
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو، الذي يظهر فيه شخصان وقائد دورية مرور عند إحدى محطات الوقود، فقد تم ضبط جميع الأطراف ذات العلاقة، وجارٍ التحقيق في مُلابسات ذلك.
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