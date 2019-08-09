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وزير الصحة يقف على جاهزية المستشفيات والمراكز في عرفات

حرص على زيارة مستشفى نمرة العام والْتقى العاملين فيه

وقف وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ميدانيًّا اليوم، على جاهزية مستشفيات ومراكز مشعر عرفات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام، وطوارئ المعيصم، والأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية.

وتجوّل في مستشفى شرق عرفات الذي يضم 230 سريرًا، والْتقى العاملين، واطلع على جاهزية المستشفى لخدمة ضيوف الرحمن.

كما زار خيمة "الوزارة" لاستقبال المرضى الحجاج المنومين في مستشفيات مكة المكرمة ومشعر منى خلال فترة التصعيد يوم عرفة، الذي يستوعب ما يقارب 400 مريض مع الطاقم الطبي المرافق من أطباء وتمريض وكل ما يحتاجه المريض خلال فترة إقامته في مشعر عرفات؛ لتقديم خدمات صحية متكاملة للمرضى في أماكن تواجدهم، كما اطلع على مركز صحي 21، ووقف على جاهزيته وما تم به من أعمال تطويرية.

واختتم وزير الصحة زيارته في مستشفى نمرة العام الذي يضم 90 سريرًا بين عناية مركزة وتنويم وأسرّة طوارئ، والْتقى العاملين فيه؛ مطلعًا على التجهيزات والاستعدادات.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة يقف على جاهزية المستشفيات والمراكز في عرفات
سبق

وقف وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ميدانيًّا اليوم، على جاهزية مستشفيات ومراكز مشعر عرفات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام، وطوارئ المعيصم، والأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية.

وتجوّل في مستشفى شرق عرفات الذي يضم 230 سريرًا، والْتقى العاملين، واطلع على جاهزية المستشفى لخدمة ضيوف الرحمن.

كما زار خيمة "الوزارة" لاستقبال المرضى الحجاج المنومين في مستشفيات مكة المكرمة ومشعر منى خلال فترة التصعيد يوم عرفة، الذي يستوعب ما يقارب 400 مريض مع الطاقم الطبي المرافق من أطباء وتمريض وكل ما يحتاجه المريض خلال فترة إقامته في مشعر عرفات؛ لتقديم خدمات صحية متكاملة للمرضى في أماكن تواجدهم، كما اطلع على مركز صحي 21، ووقف على جاهزيته وما تم به من أعمال تطويرية.

واختتم وزير الصحة زيارته في مستشفى نمرة العام الذي يضم 90 سريرًا بين عناية مركزة وتنويم وأسرّة طوارئ، والْتقى العاملين فيه؛ مطلعًا على التجهيزات والاستعدادات.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
03:08 PM
اخر تعديل
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
04:56 PM

وزير الصحة يقف على جاهزية المستشفيات والمراكز في عرفات

حرص على زيارة مستشفى نمرة العام والْتقى العاملين فيه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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وقف وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ميدانيًّا اليوم، على جاهزية مستشفيات ومراكز مشعر عرفات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام، وطوارئ المعيصم، والأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية.

وتجوّل في مستشفى شرق عرفات الذي يضم 230 سريرًا، والْتقى العاملين، واطلع على جاهزية المستشفى لخدمة ضيوف الرحمن.

كما زار خيمة "الوزارة" لاستقبال المرضى الحجاج المنومين في مستشفيات مكة المكرمة ومشعر منى خلال فترة التصعيد يوم عرفة، الذي يستوعب ما يقارب 400 مريض مع الطاقم الطبي المرافق من أطباء وتمريض وكل ما يحتاجه المريض خلال فترة إقامته في مشعر عرفات؛ لتقديم خدمات صحية متكاملة للمرضى في أماكن تواجدهم، كما اطلع على مركز صحي 21، ووقف على جاهزيته وما تم به من أعمال تطويرية.

واختتم وزير الصحة زيارته في مستشفى نمرة العام الذي يضم 90 سريرًا بين عناية مركزة وتنويم وأسرّة طوارئ، والْتقى العاملين فيه؛ مطلعًا على التجهيزات والاستعدادات.

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