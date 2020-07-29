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آل جابر: بجهودٍ قادها ولي العهد اتفقت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي على آلية لتنفيذ اتفاق الرياض

قال: موافقة الأطراف اليمنية على آلية التسريع تعبّر عن الرغبة الجادة في لغة الحوار

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر: بجهودٍ قادها سيدي #سمو_ولي_العهد -حفظه الله- وفي هذه الأيام المباركة وعلى أبواب موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، اتفقت الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على آلية لتنفيذ اتفاق الرياض ومعالجة الخلافات وإزالة العقبات التي تسببت في تأخير تنفيذ اتفاق الرياض.

وأضاف: سيترتب على هذه الآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض الذي نأمل أن يسهم بشكل إيجابي وقوي في إطلاق عجلة التنمية وتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية والإنسانية، وأن يعود بالنفع والفائدة على المواطن اليمني الشقيق في مختلف أرجاء الجمهورية اليمنية.

وتابع، أتقدم بالشكر والامتنان للرئيس اليمني، ونائبه وحكومته، ووفد المجلس الانتقالي الجنوبي، بمناسبة التوصل إلى آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، والتغلب على الصعوبات والمعوقات التي اعترضت سير التنفيذ، كما أشيد وأثمّن دور وجهود رئيس وهيئة رئاسة مجلس النواب ومستشاري فخامة الرئيس اليمني.

واستطرد: موافقة الاطراف اليمنية على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض تعبّر عن الرغبة الجادة في لغة الحوار وحل التجاذبات والاختلافات والقبول بالآخر والسعي للشراكة السياسة، وكذلك دعم مسارات الوصول إلى حل سياسي شامل وإنهاء الأزمة.

الأمير محمد بن سلمان اتفاق الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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آل جابر: بجهودٍ قادها ولي العهد اتفقت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي على آلية لتنفيذ اتفاق الرياض
سبق

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر: بجهودٍ قادها سيدي #سمو_ولي_العهد -حفظه الله- وفي هذه الأيام المباركة وعلى أبواب موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، اتفقت الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على آلية لتنفيذ اتفاق الرياض ومعالجة الخلافات وإزالة العقبات التي تسببت في تأخير تنفيذ اتفاق الرياض.

وأضاف: سيترتب على هذه الآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض الذي نأمل أن يسهم بشكل إيجابي وقوي في إطلاق عجلة التنمية وتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية والإنسانية، وأن يعود بالنفع والفائدة على المواطن اليمني الشقيق في مختلف أرجاء الجمهورية اليمنية.

وتابع، أتقدم بالشكر والامتنان للرئيس اليمني، ونائبه وحكومته، ووفد المجلس الانتقالي الجنوبي، بمناسبة التوصل إلى آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، والتغلب على الصعوبات والمعوقات التي اعترضت سير التنفيذ، كما أشيد وأثمّن دور وجهود رئيس وهيئة رئاسة مجلس النواب ومستشاري فخامة الرئيس اليمني.

واستطرد: موافقة الاطراف اليمنية على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض تعبّر عن الرغبة الجادة في لغة الحوار وحل التجاذبات والاختلافات والقبول بالآخر والسعي للشراكة السياسة، وكذلك دعم مسارات الوصول إلى حل سياسي شامل وإنهاء الأزمة.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
08:49 AM

آل جابر: بجهودٍ قادها ولي العهد اتفقت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي على آلية لتنفيذ اتفاق الرياض

قال: موافقة الأطراف اليمنية على آلية التسريع تعبّر عن الرغبة الجادة في لغة الحوار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر: بجهودٍ قادها سيدي #سمو_ولي_العهد -حفظه الله- وفي هذه الأيام المباركة وعلى أبواب موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، اتفقت الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على آلية لتنفيذ اتفاق الرياض ومعالجة الخلافات وإزالة العقبات التي تسببت في تأخير تنفيذ اتفاق الرياض.

وأضاف: سيترتب على هذه الآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض الذي نأمل أن يسهم بشكل إيجابي وقوي في إطلاق عجلة التنمية وتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية والإنسانية، وأن يعود بالنفع والفائدة على المواطن اليمني الشقيق في مختلف أرجاء الجمهورية اليمنية.

وتابع، أتقدم بالشكر والامتنان للرئيس اليمني، ونائبه وحكومته، ووفد المجلس الانتقالي الجنوبي، بمناسبة التوصل إلى آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، والتغلب على الصعوبات والمعوقات التي اعترضت سير التنفيذ، كما أشيد وأثمّن دور وجهود رئيس وهيئة رئاسة مجلس النواب ومستشاري فخامة الرئيس اليمني.

واستطرد: موافقة الاطراف اليمنية على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض تعبّر عن الرغبة الجادة في لغة الحوار وحل التجاذبات والاختلافات والقبول بالآخر والسعي للشراكة السياسة، وكذلك دعم مسارات الوصول إلى حل سياسي شامل وإنهاء الأزمة.

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