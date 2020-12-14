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هل صاحب العمل مُلزم بالتأمين على الموظف خلال فترة التجربة؟ مجلس الضمان الصحي يوضح

تعامل مع 5200 استفسار وشكوى من خلال أكثر من 7800 مكالمة

استعرض مجلس الضمان الصحي أبرز الاستفسارات التي استقبلها مركز الاتصال الموحد خلال الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وجاءت إجابة مجلس الضمان الصحي عن سؤال حول ما إذا كانت إصابة العمل مغطاة بالتأمين من عدمه، حيث أكد أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحد تستثني أي علة أو إصابة تنشأ نتيجة مباشرة لمهنة الشخص المؤمن له.

كما تناول المجلس أيضًا سؤالاً حول ما إذا كان صاحب العمل ملزمًا بالتأمين على الموظف خلال فترة التجربة، حيث قال إن صاحب العمل ملزم بالتأمين عليه من تاريخ التحاقه بالعمل لديه.

وكان مجلس الضمان الصحي أنه تعامل مع أكثر من 5200 استفسار وشكوى خلال تلك الفترة، وذلك من خلال أكثر من 7800 مكالمة صادرة ومستلمة عبر مركز الاتصال، محققًا نسبة رضا تفوق 93.5 % ومستوى للخدمة اقترب من 97 %.

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هل صاحب العمل مُلزم بالتأمين على الموظف خلال فترة التجربة؟ مجلس الضمان الصحي يوضح
سبق

استعرض مجلس الضمان الصحي أبرز الاستفسارات التي استقبلها مركز الاتصال الموحد خلال الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وجاءت إجابة مجلس الضمان الصحي عن سؤال حول ما إذا كانت إصابة العمل مغطاة بالتأمين من عدمه، حيث أكد أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحد تستثني أي علة أو إصابة تنشأ نتيجة مباشرة لمهنة الشخص المؤمن له.

كما تناول المجلس أيضًا سؤالاً حول ما إذا كان صاحب العمل ملزمًا بالتأمين على الموظف خلال فترة التجربة، حيث قال إن صاحب العمل ملزم بالتأمين عليه من تاريخ التحاقه بالعمل لديه.

وكان مجلس الضمان الصحي أنه تعامل مع أكثر من 5200 استفسار وشكوى خلال تلك الفترة، وذلك من خلال أكثر من 7800 مكالمة صادرة ومستلمة عبر مركز الاتصال، محققًا نسبة رضا تفوق 93.5 % ومستوى للخدمة اقترب من 97 %.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
09:38 PM

هل صاحب العمل مُلزم بالتأمين على الموظف خلال فترة التجربة؟ مجلس الضمان الصحي يوضح

تعامل مع 5200 استفسار وشكوى من خلال أكثر من 7800 مكالمة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
6
3,906

استعرض مجلس الضمان الصحي أبرز الاستفسارات التي استقبلها مركز الاتصال الموحد خلال الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وجاءت إجابة مجلس الضمان الصحي عن سؤال حول ما إذا كانت إصابة العمل مغطاة بالتأمين من عدمه، حيث أكد أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحد تستثني أي علة أو إصابة تنشأ نتيجة مباشرة لمهنة الشخص المؤمن له.

كما تناول المجلس أيضًا سؤالاً حول ما إذا كان صاحب العمل ملزمًا بالتأمين على الموظف خلال فترة التجربة، حيث قال إن صاحب العمل ملزم بالتأمين عليه من تاريخ التحاقه بالعمل لديه.

وكان مجلس الضمان الصحي أنه تعامل مع أكثر من 5200 استفسار وشكوى خلال تلك الفترة، وذلك من خلال أكثر من 7800 مكالمة صادرة ومستلمة عبر مركز الاتصال، محققًا نسبة رضا تفوق 93.5 % ومستوى للخدمة اقترب من 97 %.

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