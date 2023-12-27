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بعد غياب أكثر من 3 أشهر.. "العويس" يعود أساسياً في قائمة الأهلي

بعد غياب لأكثر من 90 يوماً، يعود حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد العويس للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة، حيث يتقدم فريقه أمام نظيره الرائد، اليوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وأعلن مدرب الأهلي "هاسي" التشكيلة الأساسية التي ستواجه الرائد على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: أليوسكي - دانكلير - عبدالباسط هندي - محمد خبراني.

الوسط: نوح الموسى - علي الأسمري - محمد المجحد - حسين المقهوي - عبدالرحمن غريب.

الهجوم: هيثم عسيري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد غياب أكثر من 3 أشهر.. "العويس" يعود أساسياً في قائمة الأهلي
سبق

بعد غياب لأكثر من 90 يوماً، يعود حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد العويس للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة، حيث يتقدم فريقه أمام نظيره الرائد، اليوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وأعلن مدرب الأهلي "هاسي" التشكيلة الأساسية التي ستواجه الرائد على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: أليوسكي - دانكلير - عبدالباسط هندي - محمد خبراني.

الوسط: نوح الموسى - علي الأسمري - محمد المجحد - حسين المقهوي - عبدالرحمن غريب.

الهجوم: هيثم عسيري.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
03:54 PM

بعد غياب أكثر من 3 أشهر.. "العويس" يعود أساسياً في قائمة الأهلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد غياب لأكثر من 90 يوماً، يعود حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد العويس للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة، حيث يتقدم فريقه أمام نظيره الرائد، اليوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وأعلن مدرب الأهلي "هاسي" التشكيلة الأساسية التي ستواجه الرائد على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: أليوسكي - دانكلير - عبدالباسط هندي - محمد خبراني.

الوسط: نوح الموسى - علي الأسمري - محمد المجحد - حسين المقهوي - عبدالرحمن غريب.

الهجوم: هيثم عسيري.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,937
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,016
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,595
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,511

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