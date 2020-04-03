زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب شرق تركيا
لم ترد أيّ تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية
ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم، شرق تركيا.
وأفادت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بأن الزلزال ضرب ولاية وان في الساعة 44: 8 بالتوقيت المحلي (الساعة 44: 5 بتوقيت جرينتش).
ولم ترد أيّ تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.
زلزال
تركيا
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب شرق تركيا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-04-03
ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم، شرق تركيا.
وأفادت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بأن الزلزال ضرب ولاية وان في الساعة 44: 8 بالتوقيت المحلي (الساعة 44: 5 بتوقيت جرينتش).
ولم ترد أيّ تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.
03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
01:17 PM
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب شرق تركيا
لم ترد أيّ تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية
ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم، شرق تركيا.
وأفادت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بأن الزلزال ضرب ولاية وان في الساعة 44: 8 بالتوقيت المحلي (الساعة 44: 5 بتوقيت جرينتش).
ولم ترد أيّ تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.