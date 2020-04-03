ولم ترد أيّ تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأفادت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بأن الزلزال ضرب ولاية وان في الساعة 44: 8 بالتوقيت المحلي (الساعة 44: 5 بتوقيت جرينتش).

ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم، شرق تركيا.

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب شرق تركيا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-03 ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم، شرق تركيا. وأفادت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بأن الزلزال ضرب ولاية وان في الساعة 44: 8 بالتوقيت المحلي (الساعة 44: 5 بتوقيت جرينتش). ولم ترد أيّ تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441 01:17 PM

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب شرق تركيا لم ترد أيّ تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية





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ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم، شرق تركيا.

وأفادت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بأن الزلزال ضرب ولاية وان في الساعة 44: 8 بالتوقيت المحلي (الساعة 44: 5 بتوقيت جرينتش).

ولم ترد أيّ تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.