النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب شرق تركيا

لم ترد أيّ تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية

ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم، شرق تركيا.

وأفادت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بأن الزلزال ضرب ولاية وان في الساعة 44: 8 بالتوقيت المحلي (الساعة 44: 5 بتوقيت جرينتش).

ولم ترد أيّ تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

زلزال تركيا

الرئيسية/ محطات

اعلان
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب شرق تركيا
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم، شرق تركيا.

وأفادت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بأن الزلزال ضرب ولاية وان في الساعة 44: 8 بالتوقيت المحلي (الساعة 44: 5 بتوقيت جرينتش).

ولم ترد أيّ تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
01:17 PM

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب شرق تركيا

لم ترد أيّ تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
584

ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم، شرق تركيا.

وأفادت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بأن الزلزال ضرب ولاية وان في الساعة 44: 8 بالتوقيت المحلي (الساعة 44: 5 بتوقيت جرينتش).

ولم ترد أيّ تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,828
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,755
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,477
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,854

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة