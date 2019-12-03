"الريثي" يدشن قسم العمليات بمستشفى أحد المسارحة

تطوير قسم النساء والولادة وحضانة للأطفال قريبًا

دشن محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي، الاثنين؛ مشروع تطوير قسم العمليات بمستشفى أحد المسارحة العام.



جاء ذلك بحضور مدير عام صحة جازان الدكتور عبدالله النجمي، وعدد من مديري الجهات الحكومية.



وتفقّد المحافظ "الريثي" مرافق القسم الذي جرت توسعته وتطويره وتهيئته، وفقًا لمعايير ومتطلبات الجودة الشاملة في الخدمات الطبية المقدمة.



ويتكوّن قسم العمليات من غرفتي عمليات لإجراء العمليات الجراحية، بالإضافة لوحدة الإفاقة التي تستخدم كمحطة مؤقتة للمرضى قبل نقلهم لأقسام التنويم.



كما استمع المحافظ إلى شرح مفصل من مدير المستشفى محمد بن عمران صفحي، عن الخدمات التي يقدمها المستشفى والخطط التحسينية والمشاريع التطويرية المستحدثة والمستقبلية بالمستشفى، في سبيل تحقيق مستويات عالية من الجودة في الرعاية الطبية، بما يتوافق مع تطلعات المستفيدين من الخدمات الصحية.



وزفّ مدير المستشفى البشرى لأهالي محافظة أحد المسارحة، بقرب الانتهاء من مشروع تطوير قسم النساء والولادة، مع استحداث حضانة للأطفال حديثي الولادة.



وعبر "الريثي" عن سعادته بما شاهده وشهده المستشفى من أعمال تطوير وتحسين؛ مما نُفذ وأُنجز، وما سينفذ من مشاريع، سواء كانت مشاريع قيد التنفيذ أو مشاريع تحت الدراسة، مشيدًا بالدور البنَّاء لصحة جازان في سبيل رفع جودة الخدمات الطبية بجميع منشآتها.



من جانبه عبر الدكتور "النجمي" عن شكره لأبطال صحة جازان، الذين وقفوا خلف هذا الإنجاز وكل إنجاز سابق أو لاحق، مؤكدًا حرص صحة جازان على تطوير منظومة العمل الصحي، وتأهيل الممارسين الصحيين بما ينعكس إيجابًا على رضا متلقي الخدمة.