عبد الملك سرور: أكد متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين استمرار محلات بيع التجزئة والجملة في ممارسة الأنشطة التجارية وخدماتها خلال أوقات السماح بالتجول مبيناً أنه يدخل من ضمنها وكالات السيارات والصيانة.
"التجارة": استمرار السماح لمحلات التجزئة والجملة بجدة بممارسة نشاطها
عبد الملك سرور: أكد متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين استمرار محلات بيع التجزئة والجملة في ممارسة الأنشطة التجارية وخدماتها خلال أوقات السماح بالتجول مبيناً أنه يدخل من ضمنها وكالات السيارات والصيانة.وزارة التجارة فيروس كورونا الجديد
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"التجارة": استمرار السماح لمحلات التجزئة والجملة بجدة بممارسة نشاطهاصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-05
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
10:47 PM
اخر تعديل
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
11:47 PM
"التجارة": استمرار السماح لمحلات التجزئة والجملة بجدة بممارسة نشاطها
عبد الملك سرور: أكد متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين استمرار محلات بيع التجزئة والجملة في ممارسة الأنشطة التجارية وخدماتها خلال أوقات السماح بالتجول مبيناً أنه يدخل من ضمنها وكالات السيارات والصيانة.
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