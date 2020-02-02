جامعة جازان تعين وتبتعث 79 عضو هيئة تدريس

وافق على نقل برنامج "الإدارة السياحية" بكلية الآداب إلى إدارة الأعمال

ترأس مدير جامعة جازان، الأحد، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، الجلسة الخامسة لمجلس الجامعة للعام 1441هـ، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة، وذلك في قاعة مجلس الجامعة بالبرج الإداري.

وقال أمين مجلس الجامعة، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، إنه وبعد الاطلاع على جدول أعمال الجلسة اتخذ المجلس عدداً من القرارات.

ووافق المجلس على تعيين 51 عضو هيئة تدريس على رتبة محاضر وأستاذ مساعد (6 أساتذة مساعدين) و(45 محاضراً). والموافقة على ابتعاث واستمرار وانتقال بعثة (28) من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة.

كما وافق على نقل برنامج (الإدارة السياحية) في قسم السياحة والآثار بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ليكون أحد برامج قسم إدارة الأعمال بكلية إدارة الأعمال.

ووافق على ترقية عدد من موظفي الجامعة على المراتب العليا (المرتبة الثالثة عشرة)، وعلى عدد من مواضيع الندب والإعارة لعدد من أعضاء هيئة التدريس، وإقرار تعديل التقويم الأكاديمي للعام الجامعي 1441هـ.