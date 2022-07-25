ساح الشمع .. نحالو "عسل الباحة الدولي" غاضبون .. والجمعية: التكييف برد!

قالوا: الإيجارات كانت 3 آلاف ريال وتفوق الآن 25 .. رسوم فحص ونحن نتسلمه

وجه مجموعة من النحالين المشاركين بـ "مهرجان العسل الدولي بالباحة 12" انتقاداتهم وغضبهم على جمعية النحالين بالباحة.

وقال النحالون لـ "سبق"، إن الجمعية لم تقم بخدمتهم أبداً؛ حيث إن الإيجارات التي كانت على 3000 ريال أصبحت تفوق الـ 25 ألف ريال.

وأضافوا: "التكييف سيئ جداً مما جعل العسل يتغير عن ألوانه الحقيقية؛ حيث ساح الشمع وتغيّر وضعه الطبيعي وأيضاً الإضاءة سيئة جداً".

وتابعوا: "الجمعية حصلت على رسوم فحص وتحليل المختبر بواقع ألف ريال عن كل نحال وبدلاً من أن توصله الجمعية إلى مقر المهرجان نحن نتسلمه من محافظة بلجرشي إلى الباحة".

وأوضح رئيس جمعية النحالين بمنطقة الباحة الدكتور أحمد الخازم؛ لـ "سبق"، أن الإيجارات أقل بأكثر من النصف عن العام الماضي، وهي تذهب مباشرة لمنفذ المهرجان مقابل تكاليف الخيام والتجهيزات والفرق الترفيهية التي يحضرها وتكاليف أخرى.

وأضاف: "بعض العارضين تتجاوز مبيعاتهم نصف مليون ريال وإذا دفعوا 10 آلاف ريال كما يدفع معظم العارضين فهو سعر مقبول، وأما بالنسبة لرسوم التحليل فهي تقريباً 50 ريالاً على السطل الواحد بحد أقصى 1000 ريال، وهذا أقل من 20 % من التكلفة الفعلية".

وتابع: "الجمعية لن تدخلها أي مبالغ من المهرجان، وتعمل المهرجان كجزء من واجبها تجاه النحالين والمنطقة ولإبراز منتج العسل الذي تتميز به المنطقة".

وأردف: "أما بالنسبة للتكييف والإضاءة فهي ممتازة وأتمنى زيارة المهرجان للتأكّد من ذلك، وفي الحقيقة منفذ المهرجان يتذمّر من قفل بعض العارضين للمكيفات بحجة برودة الجو، خاصة في الفترة المسائية".