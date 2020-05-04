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"الصحة" : تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 28656

16 مدينة سعودية تسجل إصابة واحدة بـ"كورونا" في كل واحدة منها.. تعرف عليها

سجلت 16 مدينة سعودية إصابة واحدة في كل واحدة منها؛ طبقاً لبيان وزارة الصحة، في المؤتمر الصحفي اليوم.

فقد سجلت إصابة واحدة بـ"كورونا" في كل من: خميس مشيط، محايل عسير، بقيق، رأس تنورة، عنيزة، الرس، خيبر، خليص، العيدابي، صبيا، حفر الباطن، نجران، حائل، طبرجل، حوطة بني تميم، ضرماء.

وكانت "الصحة" أعلنت اليوم عن تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأحد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 28656 إصابة، منهم 19% من السعوديين و81% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 143 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 342 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 4476 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 7 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 191 متوفىً.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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16 مدينة سعودية تسجل إصابة واحدة بـ"كورونا" في كل واحدة منها.. تعرف عليها
سبق

سجلت 16 مدينة سعودية إصابة واحدة في كل واحدة منها؛ طبقاً لبيان وزارة الصحة، في المؤتمر الصحفي اليوم.

فقد سجلت إصابة واحدة بـ"كورونا" في كل من: خميس مشيط، محايل عسير، بقيق، رأس تنورة، عنيزة، الرس، خيبر، خليص، العيدابي، صبيا، حفر الباطن، نجران، حائل، طبرجل، حوطة بني تميم، ضرماء.

وكانت "الصحة" أعلنت اليوم عن تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأحد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 28656 إصابة، منهم 19% من السعوديين و81% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 143 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 342 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 4476 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 7 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 191 متوفىً.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
04:10 PM

16 مدينة سعودية تسجل إصابة واحدة بـ"كورونا" في كل واحدة منها.. تعرف عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت 16 مدينة سعودية إصابة واحدة في كل واحدة منها؛ طبقاً لبيان وزارة الصحة، في المؤتمر الصحفي اليوم.

فقد سجلت إصابة واحدة بـ"كورونا" في كل من: خميس مشيط، محايل عسير، بقيق، رأس تنورة، عنيزة، الرس، خيبر، خليص، العيدابي، صبيا، حفر الباطن، نجران، حائل، طبرجل، حوطة بني تميم، ضرماء.

وكانت "الصحة" أعلنت اليوم عن تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأحد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 28656 إصابة، منهم 19% من السعوديين و81% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 143 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 342 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 4476 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 7 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 191 متوفىً.

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