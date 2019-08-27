أسبوع رياضي حافل بالأحداث الرياضية.. تعرَّف عليها

كان الأسبوع الماضي أسبوعاً مزدحماً للغاية بالأحداث الرياضية التي شغلت الرأي العام السعودي والعالمي، الاثارة والتشويق كانت حاضرة في كل الأحداث الرياضية.
ففي الشأن المحلي، كانت خسارة الاتحاد لقب بطولة الأندية العربية للأبطال حديث الشارع الرياضي السعودي، إلى جانب إعلان تشكيلة الأخضر السعودي لمباراتَي فيتنام وعُمان.
أما في الشأن العالمي فكانت أخبار مفاوضات ريال مدريد للنجم الفرنسي كيليان مبابي؛ محور اهتمام الصحافة العالمية، إضافة إلى قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتح لك الفرصة للتعمُّق أكثر في تفاصيل ما جرى، حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري؛ لذلك نسهّل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا:
الاتحاد يفشل في حصد لقب بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
كان الأسبوع الماضي أسبوعاً مزدحماً للغاية بالأحداث الرياضية التي شغلت الرأي العام السعودي والعالمي، الاثارة والتشويق كانت حاضرة في كل الأحداث الرياضية.
ففي الشأن المحلي، كانت خسارة الاتحاد لقب بطولة الأندية العربية للأبطال حديث الشارع الرياضي السعودي، إلى جانب إعلان تشكيلة الأخضر السعودي لمباراتَي فيتنام وعُمان.
أما في الشأن العالمي فكانت أخبار مفاوضات ريال مدريد للنجم الفرنسي كيليان مبابي؛ محور اهتمام الصحافة العالمية، إضافة إلى قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتح لك الفرصة للتعمُّق أكثر في تفاصيل ما جرى، حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري؛ لذلك نسهّل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا:
الاتحاد يفشل في حصد لقب بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
كان الأسبوع الماضي أسبوعاً مزدحماً للغاية بالأحداث الرياضية التي شغلت الرأي العام السعودي والعالمي، الاثارة والتشويق كانت حاضرة في كل الأحداث الرياضية.
ففي الشأن المحلي، كانت خسارة الاتحاد لقب بطولة الأندية العربية للأبطال حديث الشارع الرياضي السعودي، إلى جانب إعلان تشكيلة الأخضر السعودي لمباراتَي فيتنام وعُمان.
أما في الشأن العالمي فكانت أخبار مفاوضات ريال مدريد للنجم الفرنسي كيليان مبابي؛ محور اهتمام الصحافة العالمية، إضافة إلى قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتح لك الفرصة للتعمُّق أكثر في تفاصيل ما جرى، حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري؛ لذلك نسهّل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا:
الاتحاد يفشل في حصد لقب بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.