أسبوع رياضي حافل بالأحداث الرياضية.. تعرَّف عليها

كان الأسبوع الماضي أسبوعاً مزدحماً للغاية بالأحداث الرياضية التي شغلت الرأي العام السعودي والعالمي، الاثارة والتشويق كانت حاضرة في كل الأحداث الرياضية.

ففي الشأن المحلي، كانت خسارة الاتحاد لقب بطولة الأندية العربية للأبطال حديث الشارع الرياضي السعودي، إلى جانب إعلان تشكيلة الأخضر السعودي لمباراتَي فيتنام وعُمان.

أما في الشأن العالمي فكانت أخبار مفاوضات ريال مدريد للنجم الفرنسي كيليان مبابي؛ محور اهتمام الصحافة العالمية، إضافة إلى قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتح لك الفرصة للتعمُّق أكثر في تفاصيل ما جرى، حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري؛ لذلك نسهّل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا:

الاتحاد يفشل في حصد لقب بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

https://sabq.org/K7JsDG

الشنيف يعتذر للجماهير النصراوية.

https://sabq.org/4B7Gxt

رومارينيو هدّاف بطولة الأندية العربية.

https://sabq.org/wMFvBc

بدء مسلسل إقالة المدربين في الدوري السعودي.. التعاون يفسخ عقد مدربه "نيستور إل مايسترو" بالتراضي.

https://sabq.org/zm4qkh

أخضر كرة السلة يتأهّل إلى نهائيات كأس آسيا وتصفيات كأس العالم.

https://sabq.org/8CFgH2

وزارة الرياضة تعلّق شهادة الكفاءة المالية لنادي الطائي.. وتحيل المسؤولين للشؤون القانونية.

https://sabq.org/M3r2H6

أول ارتدادات زلزال خسارة لقب البطولة العربية.. الاتحاد يقيل كاريلي.

https://sabq.org/GcFvLy

"الانضباط والأخلاق" تغرّم الهلال والأهلي والشباب

https://sabq.org/ZcgmYf

تحضيراً لمواجهتَي فيتنام وعُمان.. "رينارد" يختار 25 لاعباً لقائمة الأخضر.

https://sabq.org/F3Jmtn

وزير الرياضة يكلّف فريقاً خاصاً لمتابعة حالة اللاعب الدولي "خالد مسعد".

https://sabq.org/KdVj6Q

113 مليون ريال عجز في ميزانية النصر.

https://sabq.org/TVY3xG

الأهلي يقدّم احتجاجاً على هدف ضمك.

https://sabq.org/QswWvm

تعرَّف على أغلى 10 لاعبين في العالم فوق الثلاثين.

https://sabq.org/R4cFs2

ليفربول يمنع صلاح من المشاركة مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم.

https://sabq.org/h3ZVz9

الزمالك بطلاً للدوري المصري.

https://sabq.org/M57SyC

قرعة نارية في دوري أبطال أوروبا.

https://sabq.org/b8ZtM