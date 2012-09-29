لجنة المسابقات بالاتحاد الإماراتي تعتمد مواعيد مسابقاتها لموسم 2020-2021

بدءاً من يوم 9 أكتوبر المقبل

اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم مواعيد انطلاق منافسات الموسم الرياضي 2020-2021 بدءاً من يوم 9 أكتوبر المقبل بمباريات التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، وبمشاركة سيف ماجد المنصوري عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة، والدكتور محمد سعيد الحتاوي، وجمعة العبدولي، ويحيى المطروشي أعضاء اللجنة، وأيمن هارون مدير إدارة المسابقات والتسجيل، ومحمد علي النقبي رئيس قسم المسابقات.

واعتمدت اللجنة موعد انطلاق الموسم الرياضي للفريق الأول اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر بإقامة الجولة الأولى لمباريات التصفيات التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى التي ستنتهي يوم 7 نوفمبر المقبل، فيما ستنطلق منافسات دوري الدرجة الأولى بدءاً من 13 نوفمبر المقبل، وتنتهي يوم 24 أبريل 2021.

واطلعت اللجنة على المواعيد المخصصة لمباريات دور الـ16 لبطولة كأس رئيس الدولة في أجندة مباريات الموسم المعدّة من قبل رابطة المحترفين الإماراتية بالتنسيق مع اتحاد الكرة؛ حيث تقرر اعتماد يومي 5 و6 ديسمبر 2020 موعداً لإقامة مباريات دور الـ16، على أن تقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 21 و22 من الشهر ذاته، مع تكليف إدارة المسابقات بإصدار جدول المباريات في ضوء مواعيد مباريات الأندية المشاركة في مسابقة دوري الخليج العربي.

واعتمدت اللجنة أيضاً نتائج الاختبار التقييمي الذي عقدته للمراقبين والمنسقين عقب انتهاء ورشة العمل التي نظمتها اللجنة يومي 7 و8 سبتمبر، والتي شهدت مشاركة 38 مراقباً ومنسقاً بينهم مراقبان اثنان مستجدان.

كما تقرر إيقاف تدريبات فرق الأشبال تحت 12 سنة ومدارس الكرة في جميع الأندية اعتباراً من اليوم الثلاثاء حتى إشعار آخر.