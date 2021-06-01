النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"وقت اللياقة" توفر خدمة طبية لمنسوبيها حفاظاً على صحتهم وسلامتهم

اشتملت على قياس مستويات الضغط والسكر وفحص النظر وتقديم نصائح تغذية

وفَّرت شركة لجام للرياضة المالك والمشغل لأندية «وقت اللياقة»، خدمات طبية مميزة لمنسوبيها، بالتعاون مع شركة التعاونية للتأمين، باسم «هيلث زون» وذلك في فرع الغدير فتنس بمدينة الرياض.

واشتملت الخدمات الطبية المميزة على قياس مستوى الضغط، قياس مستوى السكر، فحص نظر، عمل فحص على جهاز In Body لقياس الوزن والدهون والكتلة العضلية، بالإضافة إلى شرح وقراءات النتائج من قبل أخصائي اللياقة البدنية، وتقديم نصائح لتغذية صحية وسليمة من قبل أخصائية التغذية.

وتأتي هذه الخدمة، حفاظاً على صحة وسلامة منسوبي وقت اللياقة، حيث اعتادت شركة لجام للرياضة المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة، على إجراء الخدمات الطبية لمنسوبيها في فروعها المختلفة.

وبهذه المناسبة، قال مدير الموارد البشرية في شركة لجام للرياضة محمد السفيران: "تأتي الخدمات الطبية المقدمة لمنسوبي وقت اللياقة في إطار الجهود التي تبذلها الموارد البشرية لخدمة منسوبي الشركة، حيث نحرص على تقديم مثل هذه الخدمات لمنسوبينا في مختلف الفروع والمراكز، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم".

وتقدم السفيران بالشكر والتقدير إلى شركة التعاونية للتأمين على تعاونها في تقديم الخدمات الطبية لمنسوبي شركة لجام للرياضة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي كنتاج طبيعي للتعاون المثمر مع التعاونية للتأمين، حيث نطمح أن نتوسع في ذلك إلى آفاق رحبة مستقبلاً.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"وقت اللياقة" توفر خدمة طبية لمنسوبيها حفاظاً على صحتهم وسلامتهم
سبق

وفَّرت شركة لجام للرياضة المالك والمشغل لأندية «وقت اللياقة»، خدمات طبية مميزة لمنسوبيها، بالتعاون مع شركة التعاونية للتأمين، باسم «هيلث زون» وذلك في فرع الغدير فتنس بمدينة الرياض.

واشتملت الخدمات الطبية المميزة على قياس مستوى الضغط، قياس مستوى السكر، فحص نظر، عمل فحص على جهاز In Body لقياس الوزن والدهون والكتلة العضلية، بالإضافة إلى شرح وقراءات النتائج من قبل أخصائي اللياقة البدنية، وتقديم نصائح لتغذية صحية وسليمة من قبل أخصائية التغذية.

وتأتي هذه الخدمة، حفاظاً على صحة وسلامة منسوبي وقت اللياقة، حيث اعتادت شركة لجام للرياضة المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة، على إجراء الخدمات الطبية لمنسوبيها في فروعها المختلفة.

وبهذه المناسبة، قال مدير الموارد البشرية في شركة لجام للرياضة محمد السفيران: "تأتي الخدمات الطبية المقدمة لمنسوبي وقت اللياقة في إطار الجهود التي تبذلها الموارد البشرية لخدمة منسوبي الشركة، حيث نحرص على تقديم مثل هذه الخدمات لمنسوبينا في مختلف الفروع والمراكز، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم".

وتقدم السفيران بالشكر والتقدير إلى شركة التعاونية للتأمين على تعاونها في تقديم الخدمات الطبية لمنسوبي شركة لجام للرياضة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي كنتاج طبيعي للتعاون المثمر مع التعاونية للتأمين، حيث نطمح أن نتوسع في ذلك إلى آفاق رحبة مستقبلاً.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
11:16 PM

"وقت اللياقة" توفر خدمة طبية لمنسوبيها حفاظاً على صحتهم وسلامتهم

اشتملت على قياس مستويات الضغط والسكر وفحص النظر وتقديم نصائح تغذية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
51,157

وفَّرت شركة لجام للرياضة المالك والمشغل لأندية «وقت اللياقة»، خدمات طبية مميزة لمنسوبيها، بالتعاون مع شركة التعاونية للتأمين، باسم «هيلث زون» وذلك في فرع الغدير فتنس بمدينة الرياض.

واشتملت الخدمات الطبية المميزة على قياس مستوى الضغط، قياس مستوى السكر، فحص نظر، عمل فحص على جهاز In Body لقياس الوزن والدهون والكتلة العضلية، بالإضافة إلى شرح وقراءات النتائج من قبل أخصائي اللياقة البدنية، وتقديم نصائح لتغذية صحية وسليمة من قبل أخصائية التغذية.

وتأتي هذه الخدمة، حفاظاً على صحة وسلامة منسوبي وقت اللياقة، حيث اعتادت شركة لجام للرياضة المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة، على إجراء الخدمات الطبية لمنسوبيها في فروعها المختلفة.

وبهذه المناسبة، قال مدير الموارد البشرية في شركة لجام للرياضة محمد السفيران: "تأتي الخدمات الطبية المقدمة لمنسوبي وقت اللياقة في إطار الجهود التي تبذلها الموارد البشرية لخدمة منسوبي الشركة، حيث نحرص على تقديم مثل هذه الخدمات لمنسوبينا في مختلف الفروع والمراكز، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم".

وتقدم السفيران بالشكر والتقدير إلى شركة التعاونية للتأمين على تعاونها في تقديم الخدمات الطبية لمنسوبي شركة لجام للرياضة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي كنتاج طبيعي للتعاون المثمر مع التعاونية للتأمين، حيث نطمح أن نتوسع في ذلك إلى آفاق رحبة مستقبلاً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,252
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,863
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,818
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,485

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة