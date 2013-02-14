"خالد الفيصل" يوجِّه بتغيير اسم شارع الهدا بعدما سُمي باسمه

بعد مخالفة تعاميمه السابقة بعدم وضع اسمه على أي شارع أو منشأة بالمنطقة

علمت "سبق" من مصادرها أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وجه بتغيير اسم شارع "الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز" في محافظة الطائف، وإعادته لاسمه السابق طريق "الهدا".

جاء ذلك بعد أن سمي الطريق مساء يوم أمس بأسم الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للوحة الجديدة.

ويعد ذلك مخالفة للتعاميم السابقة التي نبه فيها الأمير خالد الفيصل بعدم وضع اسمه على أي شارع أو منشأة في المنطقة ما دام على رأس العمل.

‏وكان أمير مكة المكرمة رفض خلال الفترة الماضية إطلاق اسم "خالد الفيصل" على عدد من المشروعات التنموية الجديدة بالمنطقة، منها مسرح سوق عكاظ، وغيره.