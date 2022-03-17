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لتطبيق معايير سلامة صارمة.."كورونا" يعلق إنتاج "إيرباص" في فرنسا وإسبانيا

يستمر لمدة 4 أيام ويتجاوب مع اتساع نطاق أزمة الفيروس

أعلنت شركة إيرباص خططًا لوقف العمليات في مصانعها في فرنسا وإسبانيا لمدة أربعة أيام مع اتساع نطاق أزمة فيروس كورونا الجديد من شركات الطيران المتعثرة إلى قطاع التصنيع.

وأفادت إيرباص في بيان أوردته "رويترز" اليوم (الثلاثاء)، بأن القرار سيتيح وقتًا كافيًا لتطبيق معايير صحة وسلامة صارمة من حيث النظافة والتطهير وخلق مسافات وتحسين كفاءة العمليات في ظل ظروف العمل الجديدة.

وتوقف الإنتاج بعد أن نشرت "رويترز" حصريًا أمس تقريرًا ذكر أن الشركة أعدت خططًا طارئة لإبطاء أو وقف الإنتاج إذا توقفت الأنشطة في فرنسا بسبب فيروس كورونا.

فرنسا إسبانيا شركة إيرباص شركات الطيران قطاع التصنيع فيروس كورونا الجديد

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لتطبيق معايير سلامة صارمة.."كورونا" يعلق إنتاج "إيرباص" في فرنسا وإسبانيا
سبق

أعلنت شركة إيرباص خططًا لوقف العمليات في مصانعها في فرنسا وإسبانيا لمدة أربعة أيام مع اتساع نطاق أزمة فيروس كورونا الجديد من شركات الطيران المتعثرة إلى قطاع التصنيع.

وأفادت إيرباص في بيان أوردته "رويترز" اليوم (الثلاثاء)، بأن القرار سيتيح وقتًا كافيًا لتطبيق معايير صحة وسلامة صارمة من حيث النظافة والتطهير وخلق مسافات وتحسين كفاءة العمليات في ظل ظروف العمل الجديدة.

وتوقف الإنتاج بعد أن نشرت "رويترز" حصريًا أمس تقريرًا ذكر أن الشركة أعدت خططًا طارئة لإبطاء أو وقف الإنتاج إذا توقفت الأنشطة في فرنسا بسبب فيروس كورونا.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
10:31 PM

لتطبيق معايير سلامة صارمة.."كورونا" يعلق إنتاج "إيرباص" في فرنسا وإسبانيا

يستمر لمدة 4 أيام ويتجاوب مع اتساع نطاق أزمة الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة إيرباص خططًا لوقف العمليات في مصانعها في فرنسا وإسبانيا لمدة أربعة أيام مع اتساع نطاق أزمة فيروس كورونا الجديد من شركات الطيران المتعثرة إلى قطاع التصنيع.

وأفادت إيرباص في بيان أوردته "رويترز" اليوم (الثلاثاء)، بأن القرار سيتيح وقتًا كافيًا لتطبيق معايير صحة وسلامة صارمة من حيث النظافة والتطهير وخلق مسافات وتحسين كفاءة العمليات في ظل ظروف العمل الجديدة.

وتوقف الإنتاج بعد أن نشرت "رويترز" حصريًا أمس تقريرًا ذكر أن الشركة أعدت خططًا طارئة لإبطاء أو وقف الإنتاج إذا توقفت الأنشطة في فرنسا بسبب فيروس كورونا.

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