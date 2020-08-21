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"الجوازات": السماح للنساء البالغات من العمر ٢١ عامًا فأكثر بالسفر دون الحاجة لتصريح

أكدت تمكين الأم الحاضنة من استخراج جواز سفر لطفلها والسفر به

أكدت المديرية العامة للجوازات أنه تنفيذًا للأمر السامي الكريم رقم (م/ 134)، وتاريخ 1440/ 11/ 27هـ، بدأت الجوازات باستقبال طلبات النساء اللاتي يبلغن من العمر (21) عامًا فأكثر لإصدار أو تجديد جوازات السفر، والسفر خارج السعودية دون الحاجة لتصريح.

وأضافت: "تم تمكين الأم الحاضنة من إصدار جواز سفر للطفل المحضون، والسفر به، أو التصريح له بذلك".

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"الجوازات": السماح للنساء البالغات من العمر ٢١ عامًا فأكثر بالسفر دون الحاجة لتصريح
سبق

أكدت المديرية العامة للجوازات أنه تنفيذًا للأمر السامي الكريم رقم (م/ 134)، وتاريخ 1440/ 11/ 27هـ، بدأت الجوازات باستقبال طلبات النساء اللاتي يبلغن من العمر (21) عامًا فأكثر لإصدار أو تجديد جوازات السفر، والسفر خارج السعودية دون الحاجة لتصريح.

وأضافت: "تم تمكين الأم الحاضنة من إصدار جواز سفر للطفل المحضون، والسفر به، أو التصريح له بذلك".

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
09:31 PM

"الجوازات": السماح للنساء البالغات من العمر ٢١ عامًا فأكثر بالسفر دون الحاجة لتصريح

أكدت تمكين الأم الحاضنة من استخراج جواز سفر لطفلها والسفر به

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
49
14,857

أكدت المديرية العامة للجوازات أنه تنفيذًا للأمر السامي الكريم رقم (م/ 134)، وتاريخ 1440/ 11/ 27هـ، بدأت الجوازات باستقبال طلبات النساء اللاتي يبلغن من العمر (21) عامًا فأكثر لإصدار أو تجديد جوازات السفر، والسفر خارج السعودية دون الحاجة لتصريح.

وأضافت: "تم تمكين الأم الحاضنة من إصدار جواز سفر للطفل المحضون، والسفر به، أو التصريح له بذلك".

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