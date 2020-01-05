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أمير الباحة: تطوير المساجد التاريخية بسبب ما تشكّله من عمق ثقافي واجتماعي

تشمل تأهيل 130 مسجدًا في المملكة وفق برنامج ولي العهد

عدّ أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، "مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية"، الذي يشمل تأهيل وترميم 130 مسجدًا تاريخيًّا في مناطق المملكة؛ أنه يجسّد اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالمساجد التاريخية، ضمن برنامج "إعمار المساجد التاريخية" الذي تشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لما لها من مكانة عظيمة في الدين الإسلامي، إضافة إلى كونها أحد أهم معالم التراث العمراني الحضاري، وللأصالة في طابعها المعماري الأصيل، وما تمثله المساجد المشمولة بالبرنامج من عمق تاريخي وثقافي واجتماعي.

وثمّن سموه ضم مسجد "الأطاولة" التراثي بمحافظة القرى، ومسجد "الظفير" التراثي بمدينة الباحة، ومسجد قرية "الملد" التراثي في المرحلة الأولى من برنامج "تأهيل وترميم المساجد التاريخية"، وإعادة تأهيلها للعبادة والصلاة بعد أن طالها الهجر في السنوات الماضية، واستعادة أصالتها المعمارية.

وأكّد الأمير حسام بن سعود أن هذه البلاد ولله الحمد قامت على أساس واضح؛ وهو الكتاب والسنة وخدمة بيوت الله والعناية بها.

وسأل سموه المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد، قيادتها وشعبها وأمنها واستقرارها، وأن ينصر جنودها البواسل المرابطين على الحدود إنه ولي ذلك والقادر عليه.

أمير الباحة المساجد التاريخية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة: تطوير المساجد التاريخية بسبب ما تشكّله من عمق ثقافي واجتماعي
سبق

عدّ أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، "مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية"، الذي يشمل تأهيل وترميم 130 مسجدًا تاريخيًّا في مناطق المملكة؛ أنه يجسّد اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالمساجد التاريخية، ضمن برنامج "إعمار المساجد التاريخية" الذي تشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لما لها من مكانة عظيمة في الدين الإسلامي، إضافة إلى كونها أحد أهم معالم التراث العمراني الحضاري، وللأصالة في طابعها المعماري الأصيل، وما تمثله المساجد المشمولة بالبرنامج من عمق تاريخي وثقافي واجتماعي.

وثمّن سموه ضم مسجد "الأطاولة" التراثي بمحافظة القرى، ومسجد "الظفير" التراثي بمدينة الباحة، ومسجد قرية "الملد" التراثي في المرحلة الأولى من برنامج "تأهيل وترميم المساجد التاريخية"، وإعادة تأهيلها للعبادة والصلاة بعد أن طالها الهجر في السنوات الماضية، واستعادة أصالتها المعمارية.

وأكّد الأمير حسام بن سعود أن هذه البلاد ولله الحمد قامت على أساس واضح؛ وهو الكتاب والسنة وخدمة بيوت الله والعناية بها.

وسأل سموه المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد، قيادتها وشعبها وأمنها واستقرارها، وأن ينصر جنودها البواسل المرابطين على الحدود إنه ولي ذلك والقادر عليه.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
04:34 PM

أمير الباحة: تطوير المساجد التاريخية بسبب ما تشكّله من عمق ثقافي واجتماعي

تشمل تأهيل 130 مسجدًا في المملكة وفق برنامج ولي العهد

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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عدّ أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، "مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية"، الذي يشمل تأهيل وترميم 130 مسجدًا تاريخيًّا في مناطق المملكة؛ أنه يجسّد اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالمساجد التاريخية، ضمن برنامج "إعمار المساجد التاريخية" الذي تشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لما لها من مكانة عظيمة في الدين الإسلامي، إضافة إلى كونها أحد أهم معالم التراث العمراني الحضاري، وللأصالة في طابعها المعماري الأصيل، وما تمثله المساجد المشمولة بالبرنامج من عمق تاريخي وثقافي واجتماعي.

وثمّن سموه ضم مسجد "الأطاولة" التراثي بمحافظة القرى، ومسجد "الظفير" التراثي بمدينة الباحة، ومسجد قرية "الملد" التراثي في المرحلة الأولى من برنامج "تأهيل وترميم المساجد التاريخية"، وإعادة تأهيلها للعبادة والصلاة بعد أن طالها الهجر في السنوات الماضية، واستعادة أصالتها المعمارية.

وأكّد الأمير حسام بن سعود أن هذه البلاد ولله الحمد قامت على أساس واضح؛ وهو الكتاب والسنة وخدمة بيوت الله والعناية بها.

وسأل سموه المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد، قيادتها وشعبها وأمنها واستقرارها، وأن ينصر جنودها البواسل المرابطين على الحدود إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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