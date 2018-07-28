النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أبها يدعم وسط فريقه بالصربي "مامتيتش ".. لمدة عامين

تعاقد نادي أبها اليوم الاثنين، مع الصربي أروش ماتيتش لاعب فريق كارباج الأذربيجاني لمدة عامين.
بدأ لاعب الوسط الصربي مسيرته الكروية في العام 2009 مع نادي كوشيتسه السلوفاكي حتى العام 2013 حين التحق بشقيقه الأكبر نيمانيا ماتيتش نجم مانشستر يونايتد الحالي في نادي بنفيكا البرتغالي فئة ب، وبعد انتقال شقيقه إلى تشلسي غادر ماتيتش إلى هولند لتمثيل فريق بريدا.
في موسم 2017 انتقل الصربي صاحب الـ31 عاماً إلى فريق كوبنهاجن الدنماركي الذي أعاره إلى أوستريا النمساوي وأبويل القبرصي، قبل أن ينتقل إلى أذربيجان لتمثيل فريق كارباج.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
أبها يدعم وسط فريقه بالصربي "مامتيتش ".. لمدة عامين
سبق

تعاقد نادي أبها اليوم الاثنين، مع الصربي أروش ماتيتش لاعب فريق كارباج الأذربيجاني لمدة عامين.
بدأ لاعب الوسط الصربي مسيرته الكروية في العام 2009 مع نادي كوشيتسه السلوفاكي حتى العام 2013 حين التحق بشقيقه الأكبر نيمانيا ماتيتش نجم مانشستر يونايتد الحالي في نادي بنفيكا البرتغالي فئة ب، وبعد انتقال شقيقه إلى تشلسي غادر ماتيتش إلى هولند لتمثيل فريق بريدا.
في موسم 2017 انتقل الصربي صاحب الـ31 عاماً إلى فريق كوبنهاجن الدنماركي الذي أعاره إلى أوستريا النمساوي وأبويل القبرصي، قبل أن ينتقل إلى أذربيجان لتمثيل فريق كارباج.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
08:53 PM

أبها يدعم وسط فريقه بالصربي "مامتيتش ".. لمدة عامين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,449

تعاقد نادي أبها اليوم الاثنين، مع الصربي أروش ماتيتش لاعب فريق كارباج الأذربيجاني لمدة عامين.
بدأ لاعب الوسط الصربي مسيرته الكروية في العام 2009 مع نادي كوشيتسه السلوفاكي حتى العام 2013 حين التحق بشقيقه الأكبر نيمانيا ماتيتش نجم مانشستر يونايتد الحالي في نادي بنفيكا البرتغالي فئة ب، وبعد انتقال شقيقه إلى تشلسي غادر ماتيتش إلى هولند لتمثيل فريق بريدا.
في موسم 2017 انتقل الصربي صاحب الـ31 عاماً إلى فريق كوبنهاجن الدنماركي الذي أعاره إلى أوستريا النمساوي وأبويل القبرصي، قبل أن ينتقل إلى أذربيجان لتمثيل فريق كارباج.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,186
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,175
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,506
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,016

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة