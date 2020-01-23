سقوط وشلل يصيب أفضل مطار في العالم في 2019.. تعرف على السبب

تعطلت حركة الطيران وأصيبت بالشلل وأُجلي العاملون على الفور

لأول مرة في تاريخ مطار سنغافورة الدولي، تعطلت حركة الطيران، وأصيبت بالشلل المؤقت بسبب انطلاق إنذار الحريق في برج المراقبة؛ ما تسبب في إجلاء العاملين به على الفور.

ووفقاً لسبوتينك الروسية، أكد مساعد مدير خدمات الطيران المدني في سنغافورة، روزلي سعد، في بيان، أنه "تم تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية من مواقع احتياطية، بين الساعة 12:10 صباحاً و01:40 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم الخميس 23 يناير".

وخلال دقائق الاضطراب، تم تعطيل 50 رحلة جوية مغادرة، لمدة وصلت إلى 30 دقيقة أو أكثر، كما تم تغيير وجهة تسع رحلات قادمة إلى مطاري هانغ نديم الدولي وكوالالمبور الدولي، وتبين بعد ذلك أنه لم يكن هناك حريق في برج المراقبة.

وقال المسؤولون إن التحقيقات حول سبب إطلاق الإنذار لا تزال مستمرة، فيما لجأ المسافرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن إحباطهم الشديد من عمليات التأخير.

وتصدر مطار شانغي السنغافوري قائمة أفضل مطارات العالم لعام 2019 وفق تصنيف شركة الأبحاث "سكاي تراكس" الصادر في مارس 2019، والذي يستند إلى ملايين الاستبيانات الاستقصائية، ويقيم عناصر مثل سهولة تدفق المسافرين والراحة والنظافة، وتوافر المناطق العامة.