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قسوة الوداع ومرارة الفقد.. صورة مؤثرة لوالد اللواء "الفغم" بمقبرة شهداء الحرم

مغردون تداولوها بشكل واسع داعين للفقيد أن يجعل الله الجنة داره وقراره

أظهرت صورة اللواء المتقاعد بداح الفغم أثناء تشييع ابنه بمقبرة شهداء الحرم اللواء الركن عبدالعزيز الفغم، حجم الألم والفراق والحزن، ارتسمت فيها تفاصيل الوداع القاسي ومرارة الفقد.

وفي التفاصيل، تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي صورة اللواء المتقاعد بداح الفغم والد الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم وهو يتلقى التعازي بمقبرة شهداء الحرم بمكة المكرمة وبشكل واسع.

ونقل متداولو الصورة مشاعر الفقدان والألم والحزن ومرارة الفقد، والصبر والاحتساب لقضاء الله وقدره، داعين أن يجعل الله الجنة داره وقراره.

واتفق المغردون على أن اللواء "الفغم" الذي خدم وطنه بكل إخلاص وتفانٍ, وزاد حبه بين الناس بسبب إخلاصه بحراسة من يحبه الشعب مليكهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز, ومن قبله كان حارسًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز غفر الله له.

وتوفي اللواء "الفغم" مساء أمس بطلق ناري غدرًا بعد أن تطور النقاش بينه وبين آخر في منزل أحد أصدقائه بمحافظة جدة.

عبدالعزيز الفغم عبدالعزيز الفغم في ذمة الله

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قسوة الوداع ومرارة الفقد.. صورة مؤثرة لوالد اللواء "الفغم" بمقبرة شهداء الحرم
سبق

أظهرت صورة اللواء المتقاعد بداح الفغم أثناء تشييع ابنه بمقبرة شهداء الحرم اللواء الركن عبدالعزيز الفغم، حجم الألم والفراق والحزن، ارتسمت فيها تفاصيل الوداع القاسي ومرارة الفقد.

وفي التفاصيل، تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي صورة اللواء المتقاعد بداح الفغم والد الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم وهو يتلقى التعازي بمقبرة شهداء الحرم بمكة المكرمة وبشكل واسع.

ونقل متداولو الصورة مشاعر الفقدان والألم والحزن ومرارة الفقد، والصبر والاحتساب لقضاء الله وقدره، داعين أن يجعل الله الجنة داره وقراره.

واتفق المغردون على أن اللواء "الفغم" الذي خدم وطنه بكل إخلاص وتفانٍ, وزاد حبه بين الناس بسبب إخلاصه بحراسة من يحبه الشعب مليكهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز, ومن قبله كان حارسًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز غفر الله له.

وتوفي اللواء "الفغم" مساء أمس بطلق ناري غدرًا بعد أن تطور النقاش بينه وبين آخر في منزل أحد أصدقائه بمحافظة جدة.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
01:55 AM
اخر تعديل
30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
04:40 AM

قسوة الوداع ومرارة الفقد.. صورة مؤثرة لوالد اللواء "الفغم" بمقبرة شهداء الحرم

مغردون تداولوها بشكل واسع داعين للفقيد أن يجعل الله الجنة داره وقراره

A A A
سعود الدعجاني - جدة
16
34,499

أظهرت صورة اللواء المتقاعد بداح الفغم أثناء تشييع ابنه بمقبرة شهداء الحرم اللواء الركن عبدالعزيز الفغم، حجم الألم والفراق والحزن، ارتسمت فيها تفاصيل الوداع القاسي ومرارة الفقد.

وفي التفاصيل، تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي صورة اللواء المتقاعد بداح الفغم والد الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم وهو يتلقى التعازي بمقبرة شهداء الحرم بمكة المكرمة وبشكل واسع.

ونقل متداولو الصورة مشاعر الفقدان والألم والحزن ومرارة الفقد، والصبر والاحتساب لقضاء الله وقدره، داعين أن يجعل الله الجنة داره وقراره.

واتفق المغردون على أن اللواء "الفغم" الذي خدم وطنه بكل إخلاص وتفانٍ, وزاد حبه بين الناس بسبب إخلاصه بحراسة من يحبه الشعب مليكهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز, ومن قبله كان حارسًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز غفر الله له.

وتوفي اللواء "الفغم" مساء أمس بطلق ناري غدرًا بعد أن تطور النقاش بينه وبين آخر في منزل أحد أصدقائه بمحافظة جدة.

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