وكان خادم الحرمين قد وصل مساء اليوم إلى منطقة حائل، وكان في استقباله - رعاه الله – في مطار حائل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأظهر مقطع الفيديو تفاعل الملك سلمان مع الترحيب الحار لأهالي حائل، وتلويحه لهم خلال تشريفه الحفل الذي أقاموه احتفاءً بزيارته لمنطقتهم، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

بثَّت قناة الإخبارية اليوم (الأربعاء) مقطع فيديو لترحيب أهالي منطقة حائل بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال استقبالهم الشعبي له - حفظه الله -.

بالفيديو.. خادم الحرمين يتفاعل مع ترحيب أهالي حائل ملوحًا لهم بيده محمد صبح سبق 2018-11-07 بثَّت قناة الإخبارية اليوم (الأربعاء) مقطع فيديو لترحيب أهالي منطقة حائل بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال استقبالهم الشعبي له - حفظه الله -. وأظهر مقطع الفيديو تفاعل الملك سلمان مع الترحيب الحار لأهالي حائل، وتلويحه لهم خلال تشريفه الحفل الذي أقاموه احتفاءً بزيارته لمنطقتهم، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وكان خادم الحرمين قد وصل مساء اليوم إلى منطقة حائل، وكان في استقباله - رعاه الله – في مطار حائل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440 11:14 PM

اخر تعديل 08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440 11:59 AM

بالفيديو.. خادم الحرمين يتفاعل مع ترحيب أهالي حائل ملوحًا لهم بيده خلال تشريفه حفل الاستقبال





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بثَّت قناة الإخبارية اليوم (الأربعاء) مقطع فيديو لترحيب أهالي منطقة حائل بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال استقبالهم الشعبي له - حفظه الله -.

وأظهر مقطع الفيديو تفاعل الملك سلمان مع الترحيب الحار لأهالي حائل، وتلويحه لهم خلال تشريفه الحفل الذي أقاموه احتفاءً بزيارته لمنطقتهم، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكان خادم الحرمين قد وصل مساء اليوم إلى منطقة حائل، وكان في استقباله - رعاه الله – في مطار حائل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.