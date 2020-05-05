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مصر تُسيِّر جسرًا جويًا لنقل مواطنيها العالقين في الكويت

الأولوية  للنساء والأطفال وكبار السن

نقلت "رويترز" عن مصادر في مطار القاهرة، أن طائرة تابعة لمصر للطيران غادرت صباح اليوم (الثلاثاء) متوجهة إلى الكويت فى بداية جسر جوى لإعادة آلاف المصريين العالقين هناك، وذلك بعد أعمال شغب في مراكز إيواء عمال مصريين في العاصمة الكويتية احتجاجًا على طول فترات انتظارهم لإعادتهم إلى بلدهم.

وأوضحت المصادر أن أول رحلة ستعود وعلى متنها أكثر من 300 مصري من العالقين فى الكويت، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية حيث سيتم منح الأولوية فى العودة للنساء والأطفال وكبار السن من العالقين.

وأضافت أن طائرة ثانية ستغادر اليوم إلى الكويت لإعادة أكثر من 300 آخرين من العالقين.

وذكرت المصادر أنه سيجري نقل المصريين العائدين إلى بعض المدن الجامعية لقضاء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويأتي الجسر الجوي لإعادة العالقين في الكويت في إطار الرحلات المستثناة من قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية بمصر الساري منذ 19 مارس (آذار)، لمواجهة فيروس كورونا، ورحلات الجسر الجوى الذى بدأته مصر 21 أبريل (نيسان) لإعادة المصريين العالقين بالخارج.

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مصر تُسيِّر جسرًا جويًا لنقل مواطنيها العالقين في الكويت
سبق

نقلت "رويترز" عن مصادر في مطار القاهرة، أن طائرة تابعة لمصر للطيران غادرت صباح اليوم (الثلاثاء) متوجهة إلى الكويت فى بداية جسر جوى لإعادة آلاف المصريين العالقين هناك، وذلك بعد أعمال شغب في مراكز إيواء عمال مصريين في العاصمة الكويتية احتجاجًا على طول فترات انتظارهم لإعادتهم إلى بلدهم.

وأوضحت المصادر أن أول رحلة ستعود وعلى متنها أكثر من 300 مصري من العالقين فى الكويت، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية حيث سيتم منح الأولوية فى العودة للنساء والأطفال وكبار السن من العالقين.

وأضافت أن طائرة ثانية ستغادر اليوم إلى الكويت لإعادة أكثر من 300 آخرين من العالقين.

وذكرت المصادر أنه سيجري نقل المصريين العائدين إلى بعض المدن الجامعية لقضاء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويأتي الجسر الجوي لإعادة العالقين في الكويت في إطار الرحلات المستثناة من قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية بمصر الساري منذ 19 مارس (آذار)، لمواجهة فيروس كورونا، ورحلات الجسر الجوى الذى بدأته مصر 21 أبريل (نيسان) لإعادة المصريين العالقين بالخارج.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
02:27 PM

مصر تُسيِّر جسرًا جويًا لنقل مواطنيها العالقين في الكويت

الأولوية  للنساء والأطفال وكبار السن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن مصادر في مطار القاهرة، أن طائرة تابعة لمصر للطيران غادرت صباح اليوم (الثلاثاء) متوجهة إلى الكويت فى بداية جسر جوى لإعادة آلاف المصريين العالقين هناك، وذلك بعد أعمال شغب في مراكز إيواء عمال مصريين في العاصمة الكويتية احتجاجًا على طول فترات انتظارهم لإعادتهم إلى بلدهم.

وأوضحت المصادر أن أول رحلة ستعود وعلى متنها أكثر من 300 مصري من العالقين فى الكويت، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية حيث سيتم منح الأولوية فى العودة للنساء والأطفال وكبار السن من العالقين.

وأضافت أن طائرة ثانية ستغادر اليوم إلى الكويت لإعادة أكثر من 300 آخرين من العالقين.

وذكرت المصادر أنه سيجري نقل المصريين العائدين إلى بعض المدن الجامعية لقضاء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويأتي الجسر الجوي لإعادة العالقين في الكويت في إطار الرحلات المستثناة من قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية بمصر الساري منذ 19 مارس (آذار)، لمواجهة فيروس كورونا، ورحلات الجسر الجوى الذى بدأته مصر 21 أبريل (نيسان) لإعادة المصريين العالقين بالخارج.

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