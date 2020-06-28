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في قبضة رجال الأمن.. فيديو يُظهر الإطاحة بعدد من المتورطين بجرائم متنوعة

أحيلوا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم

ألقت الجهات الأمنية بالمملكة القبض على متورطين في عدد من الجرائم وأحيلوا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وتنوعت الجرائم ما بين السرقة ونشل المارة وسلب تحت تهديد السلاح الأبيض وسطو على المنازل وبيع العملات النقدية المزيفة وتزييفها وإطلاق عبارات خادشة للحياء وتصوير حفلة مختلطة ماجنة.

وتفصيلاً، بثّ الحساب الرسمي للأمن العام مقطع فيديو تحت اسم "في قبضة رجال الأمن"، وفيما يلي أبرز الجرائم المضبوطة؛ منها: تم القبض على تشكيل عصابي بمنطقة الدمام مكون من مواطنين وشخصين آخرين من جنسية عربية قاموا بالسرقة من 51 سيارة، وارتكاب 11 قضية أخرى تتمثل في نشل المارة باستخدام دراجة نارية، بالإضافة إلى 9 قضايا سلب تحت تهديد السلاح الأبيض.

كما تم القبض على تشكيل عصابي في الرياض مكون من ثلاثة مقيمين من جنسية عربية قاموا بارتكاب 12 حادثة سطو على المنازل في عدة أحياء بالرياض، وامتهانهم سرقة ما بداخلها من مجوهرات وأجهزة ومقتنيات تقدر قيمتها بنصف مليون ريال.

فيما تم القبض على زائرين من جنسية أفريقية بمنطقة الرياض يقومون بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة وعثر بحوزتهم على ما يقارب 50 ألف ريال سعودي، وما يزيد على 61000 ألف دولار أمريكي، ومجموعة من المواد التي تستخدم في تزييف العملات، وتم القبض بمنطقة حفر الباطن على ثلاثة عشر مقيماً من جنسية عربية يقومون بسرقة 181 رأساً من الأغنام في مواقع مختلفة في محافظة حفر الباطن، وقد ضبط 161 منها بحوزتهم.

وتم القبض بمنطقة الرياض على تشكيل عصابي مكون من خمسة وافدين من جنسية آسيوية قاموا بارتكاب 14 حادثة سرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من منازل تحت الإنشاء في عدة أحياء بالرياض، كما ضُبط بحوزتهم سيارة نقل محملة بكمية من المسروقات، كما تم القبض على شخص بمنطقة جازان يقوم بتقليد صوت فتاة ويطلق عبارات خادشة للحياء، وتصوير حفلة مختلطة ماجنة، فيما تم القبض على مواطنين بمنطقة الرياض قاموا بسرقة سيارة ونفذوا عمليات سطو على ثلاثة مراكز تموين ومحطة وقود والاستيلاء على مبالغ مالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في قبضة رجال الأمن.. فيديو يُظهر الإطاحة بعدد من المتورطين بجرائم متنوعة
سبق

ألقت الجهات الأمنية بالمملكة القبض على متورطين في عدد من الجرائم وأحيلوا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وتنوعت الجرائم ما بين السرقة ونشل المارة وسلب تحت تهديد السلاح الأبيض وسطو على المنازل وبيع العملات النقدية المزيفة وتزييفها وإطلاق عبارات خادشة للحياء وتصوير حفلة مختلطة ماجنة.

وتفصيلاً، بثّ الحساب الرسمي للأمن العام مقطع فيديو تحت اسم "في قبضة رجال الأمن"، وفيما يلي أبرز الجرائم المضبوطة؛ منها: تم القبض على تشكيل عصابي بمنطقة الدمام مكون من مواطنين وشخصين آخرين من جنسية عربية قاموا بالسرقة من 51 سيارة، وارتكاب 11 قضية أخرى تتمثل في نشل المارة باستخدام دراجة نارية، بالإضافة إلى 9 قضايا سلب تحت تهديد السلاح الأبيض.

كما تم القبض على تشكيل عصابي في الرياض مكون من ثلاثة مقيمين من جنسية عربية قاموا بارتكاب 12 حادثة سطو على المنازل في عدة أحياء بالرياض، وامتهانهم سرقة ما بداخلها من مجوهرات وأجهزة ومقتنيات تقدر قيمتها بنصف مليون ريال.

فيما تم القبض على زائرين من جنسية أفريقية بمنطقة الرياض يقومون بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة وعثر بحوزتهم على ما يقارب 50 ألف ريال سعودي، وما يزيد على 61000 ألف دولار أمريكي، ومجموعة من المواد التي تستخدم في تزييف العملات، وتم القبض بمنطقة حفر الباطن على ثلاثة عشر مقيماً من جنسية عربية يقومون بسرقة 181 رأساً من الأغنام في مواقع مختلفة في محافظة حفر الباطن، وقد ضبط 161 منها بحوزتهم.

وتم القبض بمنطقة الرياض على تشكيل عصابي مكون من خمسة وافدين من جنسية آسيوية قاموا بارتكاب 14 حادثة سرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من منازل تحت الإنشاء في عدة أحياء بالرياض، كما ضُبط بحوزتهم سيارة نقل محملة بكمية من المسروقات، كما تم القبض على شخص بمنطقة جازان يقوم بتقليد صوت فتاة ويطلق عبارات خادشة للحياء، وتصوير حفلة مختلطة ماجنة، فيما تم القبض على مواطنين بمنطقة الرياض قاموا بسرقة سيارة ونفذوا عمليات سطو على ثلاثة مراكز تموين ومحطة وقود والاستيلاء على مبالغ مالية.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
05:43 PM

في قبضة رجال الأمن.. فيديو يُظهر الإطاحة بعدد من المتورطين بجرائم متنوعة

أحيلوا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم

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ماجد الرفاعي - ينبع
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1,284

ألقت الجهات الأمنية بالمملكة القبض على متورطين في عدد من الجرائم وأحيلوا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وتنوعت الجرائم ما بين السرقة ونشل المارة وسلب تحت تهديد السلاح الأبيض وسطو على المنازل وبيع العملات النقدية المزيفة وتزييفها وإطلاق عبارات خادشة للحياء وتصوير حفلة مختلطة ماجنة.

وتفصيلاً، بثّ الحساب الرسمي للأمن العام مقطع فيديو تحت اسم "في قبضة رجال الأمن"، وفيما يلي أبرز الجرائم المضبوطة؛ منها: تم القبض على تشكيل عصابي بمنطقة الدمام مكون من مواطنين وشخصين آخرين من جنسية عربية قاموا بالسرقة من 51 سيارة، وارتكاب 11 قضية أخرى تتمثل في نشل المارة باستخدام دراجة نارية، بالإضافة إلى 9 قضايا سلب تحت تهديد السلاح الأبيض.

كما تم القبض على تشكيل عصابي في الرياض مكون من ثلاثة مقيمين من جنسية عربية قاموا بارتكاب 12 حادثة سطو على المنازل في عدة أحياء بالرياض، وامتهانهم سرقة ما بداخلها من مجوهرات وأجهزة ومقتنيات تقدر قيمتها بنصف مليون ريال.

فيما تم القبض على زائرين من جنسية أفريقية بمنطقة الرياض يقومون بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة وعثر بحوزتهم على ما يقارب 50 ألف ريال سعودي، وما يزيد على 61000 ألف دولار أمريكي، ومجموعة من المواد التي تستخدم في تزييف العملات، وتم القبض بمنطقة حفر الباطن على ثلاثة عشر مقيماً من جنسية عربية يقومون بسرقة 181 رأساً من الأغنام في مواقع مختلفة في محافظة حفر الباطن، وقد ضبط 161 منها بحوزتهم.

وتم القبض بمنطقة الرياض على تشكيل عصابي مكون من خمسة وافدين من جنسية آسيوية قاموا بارتكاب 14 حادثة سرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من منازل تحت الإنشاء في عدة أحياء بالرياض، كما ضُبط بحوزتهم سيارة نقل محملة بكمية من المسروقات، كما تم القبض على شخص بمنطقة جازان يقوم بتقليد صوت فتاة ويطلق عبارات خادشة للحياء، وتصوير حفلة مختلطة ماجنة، فيما تم القبض على مواطنين بمنطقة الرياض قاموا بسرقة سيارة ونفذوا عمليات سطو على ثلاثة مراكز تموين ومحطة وقود والاستيلاء على مبالغ مالية.

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